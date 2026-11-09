«Строить, еще раз строить»: какие новые инфраструктурные объекты запущены в регионах за неделю

Правительство

Во исполнение поручений Главы государства Касым-Жомарта Токаева в регионах страны ведется модернизация транспортной, инженерной и социальной инфраструктуры, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина 

Фото: пресс-служба правительства

Начато строительство 

В курортной зоне Бурабай началось строительство многофункционального конгресс-центра международного уровня площадью 12,8 тыс. м2 в рамках программы «Народная стройка». Объект включает зрительный зал, выставочные пространства, мультимедийный зал. Проект направлен на развитие делового туризма, увеличение потока гостей в межсезонье и поддержку региональной экономики. Его реализация даст импульс развитию малого и среднего бизнеса, сферы услуг, общественного питания и транспортной инфраструктуры. Это новые рабочие места, дополнительные инвестиции и возможности для местных предпринимателей.

Введены в эксплуатацию

В эксплуатацию введены обновленный железнодорожный вокзал, объекты образования, проведены работы по газификации сел и распределению жилого фонда среди социально уязвимых категорий граждан.

Образование и благоустройство

В Көкшетау открылась школа на 120 ученических мест, построенная взамен аварийного здания. Для учащихся созданы современные условия для комфортного и полноценного учебного процесса: оборудованы 11 учебных кабинетов, мастерские, библиотека, медблок, актовый и спортивный залы. 

В Акмолинской области открылся парк культуры и отдыха площадью 33,7 тыс. м2. На территории парка города Макинска обустроены детские и спортивные площадки для разных возрастных групп, проложена беговая дорожка, установлены беседки, качели и амфитеатр для проведения культурно-массовых мероприятий.

Транспортная инфраструктура

В области Жетісу завершена реконструкция железнодорожных станций Жайпақ и Сарыөзек. Обновлена инфраструктура, повышены требования безопасности и улучшены условия для пассажиров. Работы проведены в рамках инициированной Президентом программы модернизации 124 вокзалов, из которых на сегодня отремонтировано 106.

Инженерная инфраструктура

В области Жетісу к природному газу подключили четыре сельских населенных пункта – Әулиеағаш, Ақжазық, Аққұдық и Шолақай. Доступ к голубому топливу получили порядка 9 тыс. сельчан, ранее использовавших печное отопление на твердом топливе. На сегодня по стране уровень газификации страны –  64,2%. Доступ к природному газу получили 13,1 млн человек.

Цифровая инфраструктура 

В Караганде открылся цифровой AI-офис нового формата по оказанию госуслуг с интеграцией сервисов ИИ. В отличие от традиционных ЦОНов, центр совмещает оформление документов с бесплатным обучением граждан навыкам цифровой грамотности и самостоятельного пользования электронными порталами.

Жилищный фонд

В регионах Казахстана продолжается распределение жилья среди социально уязвимых категорий граждан, очередников и многодетных семей. Ключи от 136 квартир и жилых домов получили семьи в Шымкенте, а также в Алматинской, Акмолинской и Туркестанской областях.

Семьи спасателей получили ключи от служебного жилья в новом комплексе «Құтқарушылар үйі» в Алматы. Новый жилой комплекс расположен рядом с пожарной частью. Жилье полностью оснащено мебелью, бытовой техникой и готово к заселению.

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