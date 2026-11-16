«Строить, еще раз строить»: какие новые соцобъекты были запущены в Казахстане за неделю

Правительство

В рамках исполнения поручений Главы государства в регионах Казахстана продолжается работа по развитию транспортной, инженерной, промышленной и социальной инфраструктуры, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

За прошедшую неделю в стране введены в эксплуатацию новые производственные предприятия, завершен ремонт участков республиканских автодорог, продолжена газификация сельских населенных пунктов, а также открыты новые социальные, цифровые и противопожарные объекты.

Началось строительство

В Иргизском районе Актюбинской области началось строительство поликлиники на 300 посещений в смену. Стоимость проекта – 1,3 млрд теңге. Средства на реализацию проекта выделены из Фонда инфраструктурного развития. Ввод объекта в эксплуатацию позволит обеспечить полный охват жителей района всеми видами медицинской помощи.

Введены в эксплуатацию 

В Актобе запущен производственный комплекс по выпуску алюминиевых конструкций. Предприятие специализируется на производстве окон, дверей и витражных систем по полному технологическому циклу – от расчетов и проектирования до покраски, обработки на станках, сборки и упаковки готовой продукции. Запуск нового производства направлен на развитие обрабатывающей промышленности и диверсификацию экономики региона.

В Казалинском районе Кызылординской области к природному газу подключены два села – Жанқожа батыр и Ү.Түктібаев. До конца текущего года в регионе планируется газифицировать еще 10 населенных пунктов, что позволит довести общий уровень газификации области до 85%.

В области Ұлытау завершен средний ремонт участка республиканской автодороги «Жезқазған – Арқалық – Петропавловск», протяженностью 109 км. В ходе работ обновлены и установлены 17 водопропускных труб, а также отремонтирован мост Балға.

В области Абай завершен средний ремонт участка «Аягөз – Тарбағатай» республиканской трассы «Қарағанды – Аягөз – Тарбағатай – Боғас» протяженностью 66 км, благодаря чему время в пути между населенными пунктами сократилось с 2 часов до 40 минут. В ходе работ укреплено основание полотна, уложено новое асфальтобетонное покрытие, обновлены водопропускные сооружения, обустроены остановочные павильоны, освещение и санитарный объект.

В области Абай завершен ремонт 111 км республиканской автодороги «Семей – граница РФ». На трех участках обновлены покрытие полотна, водопропускные трубы, обустроена площадка отдыха, установлены два автопавильона и 10 км ограждений от выхода скота. Трасса с трафиком более 1,6 тыс. машин в сутки ведет к крупнейшему в регионе пограничному пункту пропуска «Ауыл», где в рамках реконструкции также обустроена площадка ожидания для грузового транспорта площадью 2,8 тыс. м2.

В селе Ақжан Северо-Казахстанской области построена молочно-товарная ферма на 400 голов КРС. При поддержке государства в рамках льготных программ предприятие приобрело 400 голов крупного рогатого скота голштинской породы. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на первый квартал 2027 года.

В Северо-Казахстанской области открылся цифровой офис нового формата (AI-офис), разделенный на экспресс-зону для оформления паспортов и удостоверений личности, зону самостоятельного онлайн-обслуживания и сектор экспертных консультаций. На базе центра также организовано бесплатное обучение населения работе с электронными сервисами.

В Жетысайском районе Туркестанской области к природному газу подключены два населенных пункта Кызылкумского сельского округа — села Кобек и Ақбулак. С вводом новых сетей голубым топливом обеспечены уже 95 из 105 сел района, а уровень газификации достиг 90,4%.

В селе Қаратоғай Актюбинской области открылся новый пожарный пост, который обеспечит противопожарную защиту 460 местных жителей. Для подразделения из 9 человек выделены пожарный автомобиль, боевая одежда и средства связи, а в одноэтажном здании оборудованы диспетчерская, комнаты отдыха, приема пищи и санитарно-бытовые помещения.

#регионы #инфраструктура #стройка #объекты

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«Строить, еще раз строить»: какие новые соцобъекты были запущены в Казахстане за неделю
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