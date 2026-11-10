Строить, еще раз строить!

Во исполнение поручений Главы государства Касым-Жомарта Токаева в регионах продолжается модернизация транспортной, инженерной и социальной инфраструктуры.

Фото: пресс-служба Правительства

Представляем вашему вниманию перечень объектов, введенных, по информации пресс-службы Правительства, в эксплуатацию за минувшую неделю.

Итак, в строй действующих по республике введены обновленный железнодорожный вокзал, объекты образования, завершены работы по газификации сел и распределению жилого фонда среди социально уязвимых категорий граждан. А именно: в Кокшетау открылась школа на 120 ученических мест, построенная взамен аварийного здания. Учащимся созданы современные условия для комфортного и полноценного учебного процесса: оборудованы 11 учебных кабинетов, мастерские, библиотека, медицинский блок, актовый и спортивный залы.

В Акмолинской области открылся парк культуры и отдыха площадью 33,7 тыс. кв. м. На территории парка города Макин­ска обустроены детские и спортивные площадки для разных возрастных групп, проложена беговая дорожка, установлены беседки, качели и амфитеатр для проведения культурно-массовых мероприятий.

В области Жетысу завершена реконструкция железнодорожных станций Жайпак и Сары­озек. Обновлена инфраструктура, повышены требования безопас­ности и улучшены условия для пассажиров. Работы проведены в рамках инициированной Президентом программы модернизации 124 вокзалов, из которых на сегодня отремонтировано 106.

В той же области продолжаются работы по развитию инженерной инфраструктуры сел и поселков. В результате к природному газу были подключены четыре сельских населенных пункта – Аулиеагаш, Акжазык, Аккудык и Шолакай. Доступ к голубому топливу получили около девяти тысяч сельчан, ранее вынужденных пользоваться печным отоплением на каменном топливе. На сегодня по стране уровень газификации составил 64,2%. Доступ к природному газу получили 13,1 млн человек.

Если говорить о расширении и совершенствовании цифровой инфраструктуры, то в Караганде открылся цифровой AI-офис нового формата по оказанию госуслуг с интеграцией сервисов ИИ. В отличие от традиционных ЦОНов, центр совмещает оформление документов с бесплатным обучением граждан навыкам цифровой грамотности и самостоятельного пользования электронными порталами.

В регионах Казахстана продолжается распределение ­жилья среди социально уязвимых категорий граждан, очередников и многодетных семей. Ключи от 136 квартир и жилых домов получили семьи в Шымкенте, в Алматинской, Акмолинской и Туркестанской областях.

Семьям спасателей предоставили служебные квартиры в новом комплексе «Құтқарушылар үйі» в Алматы. Новый ЖК расположен рядом с пожарной частью. Жилье полностью оснащено мебелью, бытовой техникой и готово к заселению.

Также следует сказать, что в курортной зоне Бурабай в рамках программы «Народная стройка» началось строительство многофункционального конгресс-центра международного уровня площадью 12,8 тыс. кв. м. Объект включает выставочные пространства, зрительный и мультимедийный залы. Проект направлен на развитие делового туризма, увеличение потока гос­тей в межсезонье и поддержку региональной экономики. Реализация проекта даст импульс развитию малого и среднего бизнеса, сферы услуг, общественного питания и транспортной инфраструктуры. А это новые рабочие места, дополнительные инвестиции и новые возможнос­ти для местных предпринимателей, сообщила пресс-служба Правительства.