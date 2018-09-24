​Строить город, комфортный для жизни

Президенту был презентован план по дальнейшему развитию и застройке жилых массивов Астаны.

Подчеркивая высокую социальную значимость создания комфортных условий для проживания столичных жителей, Глава государства указал на необходимость применения комплексного подхода в градостроительстве.

Нурсултан Назарбаев отметил также важность обеспечения горожан доступными социальными объектами, в том числе образовательными и медицинскими учреждениями.

Кроме того, Президент остановился на вопросах озеленения столицы, строительства парковочных мест и транспортных развязок, которые позволят оптимизировать автомобильный трафик в городе.

Аким Астаны Бахыт Султанов представил Главе государства информацию о планах возведения социальных, коммерческих, административных и жилых объек­тов в столице, а также доложил о перспективах инфраструктурного развития города. По информации руководства города, с начала текущего года в столице было введено в эксплуатацию 1,7 млн кв. м жилья, до конца 2018 года планируется построить еще 2,3 млн кв. м, сообщила пресс-служба Президента.