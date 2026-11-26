Фото: Пресс-служба правительства

В городе Ақтөбе построят универсальный спортивный комплекс, на возведение и оснащение которого из Фонда инфраструктурного развития выделено 18,8 млрд теңге, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина



В Актюбинской области действуют 770 спортивных объектов, обеспечивающих потребность населения на 73,2%. За последние три года в регионе введен в эксплуатацию 31 новый комплекс, однако существующая инфраструктура по-прежнему испытывает высокую нагрузку, что ограничивает возможности для расширения тренировочных программ для населения.



Общая площадь нового комплекса превысит 31 тыс. м2. Объект возводится с использованием отечественных строительных материалов. Проектом предусмотрено несколько функциональных зон: главная арена на 5 тыс. зрительских мест для проведения соревнований международного, республиканского и областного уровней; 50-метровый бассейн олимпийского стандарта; специализированные тренировочные залы для спортивной и художественной гимнастики; залы для игровых видов спорта (баскетбол, волейбол, футзал); залы для оздоровительных занятий йогой и пилатесом.



Тренировочные зоны комплекса оснастят профессиональным спортивным оборудованием, приобретение которого также предусмотрено за счет средств Фонда инфраструктурного развития. К подготовке спортсменов планируется привлечь отечественных и зарубежных тренеров.



Особое внимание в проекте уделено созданию безбарьерной среды. Для людей с особыми потребностями и маломобильных граждан предусмотрен беспрепятственный доступ ко всем основным зонам комплекса, включая трибуны, раздевалки, бассейн и тренировочные помещения, а также входные группы и прилегающую территорию.



Ввод комплекса в эксплуатацию запланирован на февраль 2028 года. Новый объект позволит обеспечить потребность региона в гимнастических залах и олимпийском бассейне, увеличить суточную пропускную способность спортивной инфраструктуры города и расширить возможности для регулярных занятий спортом среди детей и молодежи.



С начала года по всей стране велось строительство 188 спортивных комплексов. На данный момент реализовано 69 объектов, 51 из них открыт в сельских районах. До конца года планируется ввести в эксплуатацию еще 52 здания, что позволит расширить спортивную инфраструктуру региона.