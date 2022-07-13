Строить и расширять

В Кызылординской области до конца года сдадут в строй 9 средних школ.

Вопросы, связанные с увеличением числа ученических мест в школах, пояснил аким Кызылординской области Нурлыбек Налибаев.

– В этом году будет введено в экс­плуатацию девять школ на 4 350 мест в разных населенных пунктах региона, – сказал он.

Также аким сделал акцент на необходимости вести строительство частных школ в областном центре и районах.

– На сегодня благодаря инициативе инвесторов и предпринимателей их число по области доведено до 16, – сказал он. – И нужно строить еще.

На уровне области решено также, что для экономии бюджетных средств есть смысл вместо строительства новых школ расширить некоторые уже действующие учебные заведения.

– Так, например, в школе «Мурагер» в Кызылорде, рассчитанной на 1 200 мест, занимаются более трех с половиной тысяч детей, – сказал аким области. – Похожая ситуация сложилась в школе № 101. В связи с этим для таких школ общеобразовательного цикла будут дополнительно построены пристройки.

В нынешнем году еще капитально отремонтируют здания шести школ в Кызылординской области, срок эксплуатации которых более 30 лет, в 13 учреждениях образования отопительные системы переведут на газ.