​Строить на века

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Людмила КОРИНА, Западно-Казахстанская область

Директор «Отделстроя» Валентина Михно не любит, когда упоминают о том, что из женщин только она является в Уральске первым руководителем строительной фирмы, поскольку уверена: в такой отрасли никаких скидок слабому полу быть не может. По ее мнению, есть хорошие специалисты и «не очень». Убеждена, что последним на строительной площадке не место. Сегодня всякий знает, насколько это ответственное дело. К сожалению, известно и то, какими последствиями могут обернуться халатность, недосмотр или погоня за прибылью. Поэтому первостепенное внимание отделстроевцы прежде всего уделяют качественным показателям.

Стаж у компании весьма солидный – ей более сорока лет. Успешно выстояв в самые трудные 90-е годы, она из разряда отделочников перешла в подрядчики. Теперь «Отделстрою» по плечу любые работы и объекты. От нулевого цикла «под ключ» построены жилые дома, офисы, отремонтировано большое количество объектов здравоохранения и образования. Справляться с самыми сложными проектами позволяет производственная база, укомплектованная современным оборудованием и техникой, а главное – сложившийся, квалифицированный коллектив, который дорожит и своей работой, и своей репутацией.

Одним из первых в области «Отделстрой» внедрил систему менеджмента качества ИСО-9001 и каждый год ее подтверждает. Следом были освоены системы ИСО-14001 и OHSAS 18001. То есть работы ведутся качественно, без ущерба окружающей среде и здоровью людей. Именно такие требования предъявляются к строителям компанией «Карачаганак Петролеум Оперейтинг Б.В», ежегодно реализующей в регионе масштабные социальные проекты. По заказу КПО отделстроевцы возвели детскую деревню семейного типа в Уральске, школу в отдаленном поселке Конекеткен, проведен капитальный ремонт в четырех больницах и поликлиниках. Ими построен и самый первый в областном центре энергосберегающий многоквартирный дом. При его возведении применялись газобетон низкой проводимости, термопанели и энергосберегающие стеклопакеты.

Сейчас в завершающей фазе проект, который Валентина Павловна называет особо значимым, – Дом дружбы. Непростой по архитектурному решению, он требует более тщательного подхода. В распоряжении областной ассамблеи будут актовый, танцевальный и конференц-залы, учебные кабинеты, комнаты для этнокультурных центров, студия звукозаписи, кафе. Казалось бы, все предусмотрено и продумано, но директор все-таки предложила пересмотреть некоторые детали проекта с тем, чтобы объект стал и красивее, и долговечнее. Ведь дом для этнокультурных центров должен быть таким же вечным, как сама дружба. Заказчик согласился с ее доводами. И теперь вместо обычного применяется мультифункциональное стекло, вместо керамической плитки – керамо­гранит, более рельефная облицовка колонн и энергосберегающие светильники. По специальному заказу изготавливаются двери.

Забот у директора, говоря на языке строителей, выше крыши. Но она успевает справляться еще и с немалым количеством общественных нагрузок. В. Михно – член бюро Политсовета партии «Нур Отан», депутат городского маслихата, активно работает в областном филиале деловых женщин Казахстана и Комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике. Она считает, что везде можно успеть, если работа нравится.

– Находиться в числе претендентов на присуждение Президентской премии «Алтын сапа» престижно и почетно. Мы участвуем в конкурсе с единственной целью – определить для себя еще более высокую планку качества, – говорит Валентина Михно.

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