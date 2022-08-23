Строить школы нужно в срок!

Первого сентября в Казахстане откроется 81 новая школа.

Всего в 2022 году в рамках исполнения предвыборных обещаний партии «AMANAT» планируется ввести в эксплуатацию 225 новых школ на 214,5 тыс. ученических мест.

На брифинге в партийном пресс-центре председатель Республиканского общественного совета по вопросам образования и здравоохранения при партии «AMANAT» Жулдыз Сулейменова сообщила, что из общего количества школ 164 будут построены за счет целевого строительства, еще 61 – на частные инвестиции.

Уже к началу нового учебного года должна быть готова к открытию 81 школа на 37 тыс. мест. А в сентябре, по информации акиматов и по предварительным договорам с частными инвесторами, ожидается ввод в эксплуатацию еще 41 государственной и 40 частных школ.

– Как известно, в рамках реализации предвыборной программы партии в прошлом году было открыто 277 новых школ общей вместимостью более чем на 160 тысяч учащихся. Вместе с тем большая работа политобъединением проводится в части модернизации учебных заведений в малых городах, районных центрах и селах, каждый год планируется улучшать условия порядка одной тысячи школ, – проинформировала Жулдыз Сулейменова.

Согласно «дорожной карте» на 2021–2025 годы, в этом году запланировано провести модернизацию 1 003 школ и по 994 школы в последующие годы. Благодаря этому многие учебные заведения будут капитально или частично отремонтированы, получат новую мебель и предметные кабинеты.

В почти 900 школьных библиотеках планируется улучшить материально-техническое оснащение и пополнить фонд художественной литературой. В 450 столовых обновят мебель, кухонную технику и оборудование, отремонтируют обеденные залы.

– Отдельное место в малых городах и селах занимает вопрос обеспечения условий для безопас­ного и комфортного пребывания учеников внутри и на территории школы. Поэтому в порядка 500 учебных заведениях ведутся работы по подключению видеонаблюдения, установке тревожных кнопок, турникетов, охранной системы, – отметила Жулдыз Сулейменова.

Первый вице-министр просвещения Шолпан Каринова сообщила, что всего в новом учебном году двери откроют порядка 7 700 школ с охватом 3,6 млн детей. Теперь школьники будут учиться до 31 мая, внесены некоторые изменения и в школьные программы. Например, английский язык будет изучаться не с первого, а с третьего класса. А для первоклашек введены предметы «Трудовое обучение» и «Изобразительное искусство», что призвано обеспечить раннюю проф­ориентацию учеников.

– Все эти новшества призваны улучшить качество полученных знаний и привить дополнительные навыки учащимся, – отметила Шолпан Танатовна.

В школах будут работать 384 тыс. педагогов. Причем теперь они проходят конкурс на основе измеримых критериев, таких как образование, стаж, квалификацион­ная категория и профессиональные достижения. Приняты правила приема на работу педагогов через Национальное квалификационное тестирование. Выпускники вузов, прежде чем прийти к ученикам, должны пройти сертификацию.

Вместе с тем первый вице-министр просвещения обратила внимание и на проблемы, которые важно решать совместно с акиматами. Одной из главных назван срыв сроков ремонта в некоторых регионах. На данный момент капитальный ремонт проводится в 261 школе, в 213 его планируется завершить до первого сентября. Однако риски срыва этих сроков налицо в 12 регионах, особенно в ЗКО, Алматинской, Туркестанской, Атырауской областях и области Жетысу, где ремонт ориентировочно продлится до конца года.

– В этой связи акиматам в целях организации обучения в 48 школах необходимо определить места проведения занятий до окончания ремонтных работ, соз­дать безопас­ные и комфортные условия для пребывания детей в школах, – подчеркнула первый вице-министр.

Проблемой большинства регионов остаются трехсменные и аварийные школы. Например, в Алматинской области в три смены учатся ученики 56 школ! Акиматам необходимо принять меры по своевременному вводу учебных заведений в эксплуатацию, отметила спикер.

В этом году почти 900 тыс. детей по всей стране будут обеспечены бесплатным единовременным питанием. Для перевозки учеников приобретено 515 школьных автобусов.

В рамках благотворительной акции «Дорога в школу» около 500 тыс. детей получают помощь в подготовке к учебному году. Партия «AMANAT» запустила свою акцию – «Соберем ребенка в школу!», благодаря которой более 30 тыс. учащихся получат школьную форму, учебники и рюкзаки с канц­товарами.