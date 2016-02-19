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​Строить, строить и еще раз строить
Асель МУКАНОВА

Активизировать реализацию госпрограммы «Нұрлы жол» по направлениям жилищного строи­тельства и инфраструктуры решено в целях поддержания экономической активности и обеспечения мультипликативного эффекта через развитие смежных отраслей экономики. Как доложил на заседании Правительства в понедельник министр национальной экономики Ерболат Досаев, в соответствии с поручением Главы государства для стимулирования жилищного строительства будет выделено 360 млрд тенге за счет переноса на 2016 год одного из 3 млрд. у. е., запланированных на реализацию «Нұрлы жол» на 2017 год.

Эти деньги пойдут на строительство арендного и кредитного жилья, поддержку частных застройщиков и возведение инфраструктуры. Рассмотрим каждое из этих направлений.

Арендное жилье для очередников возводится по линии АО «НУХ «Байтерек». На том же заседании Кабмина глава холдинга Куаныш Бишимбаев сообщил, как и куда потратит выделенные из Нацфонда 53 млрд тенге.

– До конца марта у холдинга есть полная готовность законтрактоваться на 195 тысяч квадратных метров, в течение апреля – на 138 тысяч. Ожидается, что в рамках этих сумм в 2016–2017 годах будет введена 331 тысяча квадратных метров жилья, или 5,5 тысячи арендных квартир, – рассказал К. Бишимбаев, добавив, что на сегодня готовы проекты по строительству большинства объектов.

В этом же году холдинг вместе со своими дочерними компаниями планирует сдать 560 тыс. кв. м жилья, или порядка 10 тыс. квартир. В рамках этой работы будет создано дополнительно 11 тыс. новых рабочих мест.

Стоимость 1 кв. м арендного жилья не будет превышать в городах Астана и Алматы 200 тыс. тенге, в остальных регионах – 180 тыс. тенге, с инженерно-коммуникационной инфраструктурой. При этом ориентировочно ежемесячный арендный платеж за жилье без выкупа в главных городах страны составит 640 тенге за кв. м, в других регионах – 550 тенге. Если же жилье снимается на условиях дальнейшего выкупа, то сумма соответственно составит 1 230 и 1 110 тенге за кв. м.

Что касается кредитного жилья для вкладчиков АО «ЖССБК», а их чуть более 600 тыс. с общей суммой накопления 296 млрд тенге, то на эти цели в антикризисной корзине Правительства будет выделено 149 млрд тенге также через АО «НУХ «Байтерек». Из них 127 млрд тенге пойдут на строительство через местные исполнительные органы (67 млрд) и АО «Байтерек девелопмент» (60 млрд), со сроком завершения в 2016-м – на 76,2 млрд, задел на 2017 год – 50,8 млрд тенге. Оставшуюся сумму – 22 млрд тенге – направят на кредитование вкладчиков «Жилстройсбербанка».

Стоимость 1 кв. м кредитного жилья не будет превышать в Астане и Алматы 180 тыс. тенге, в остальных регионах – 140 тыс. тенге, без ИКИ.

– По строительству кредитного жилья для вкладчиков Жилстрой­сбербанка при выделении, как было заявлено, в 2016 году 60 миллиар­дов тенге до конца марта холдинг законтрактуется на 200 тысяч квадратных метров, или 3,2 тысячи квартир. В апреле оставшиеся. Это позволит в 2016 году холдингу уверенно сдать 750 тысяч квадратных метров, или 14 тысяч квартир, и обеспечить создание 15 тысяч новых рабочих мест, – доложил Куандык Бишимбаев.

Уделено в антикризисной программе внимание и частным застройщикам. На их поддержку в трудные времена государство дает 97 млрд тенге. Их выделят Фонду недвижимости «Самрук-Казына», который, по словам председателя правления АО «Самрук-Казына» Умирзака Шукеева, уже провел переговоры с крупными игроками строительного рынка для проработки наиболее быстрого и эффективного способа поддержки.

В результате выработан такой механизм: «Самрук-Казына» предоставит заемные средства своему Фонду недвижимости, который и организует строительство на основе государственно-частного парт­нерства. Это позволит не только стимулировать жилищное строительство, дать возможность реализовать жилье и вернуть деньги на поддержание новых проектов, но и создать новые рабочие места.

– Учитывая, что строительство будет профинансировано из госсредств на возвратной основе, к застройщикам будут предъявляться дополнительные требования, – доложил У. Шукеев Премьер-Министру. – Необходимо будет наличие у застройщика земельного участка с подведенной инженерно-коммуникационной инфраструктурой, проектно-сметной документации с заключением госэкспертизы и 20-процентного собственного участия.

Таким образом, в текущем году, по данным председателя правления «Самрук-Казына», будет профинансировано строительство более 7 тыс. квартир общей площадью 404 тыс. кв. метров.

При этом себестоимость строительства одного квадратного мет­ра составит не более 240 тыс. тенге в городах Астане, Алматы, Актау, Атырау и их пригородных зонах и не более 200 тыс. тенге в других регионах страны, заявил У. Шукеев. Застройщику предоставлено право реализации жилья на свободном рынке в течение 18 месяцев с начала строительства. Полученные средства будут направлены на новые проекты на тех же условиях. Если же застройщик не успеет реализовать жилье, то квартиры поступят в Фонд недвижимости с 20-процентным дисконтом для прямых продаж.

Еще один пункт антикризисной поддержки государства касается строительства инженерно-коммуникационной инфраструктуры. Через целевые трансферты местных исполнительных органов к новым районам массового строи­тельства жилья будет направлен 61 млрд тенге, в рамках которых в текущем году будет построено ИКИ на 24 млрд тенге и создан задел на 37 млрд тенге для обеспечения строительства в 2017 году в целях привлечения собственных средств частных застройщиков.

Основным условием подведения ИКИ в микрорайонах будет наличие утвержденного Плана детальной планировки и магистральных сетей. В регионах сформирован предварительный пул проектов, который до уточнения бюджета будет детализирован и согласован.

Таким образом, благодаря принятым мерам строиться будет даже больше, чем планировалось. При плане на 2016 год 516,5 тыс. кв. метров будет введено более 1,5 млн кв. метров в нынешнем году и 540 тыс. кв. метров в ­2017-м. Это позволит обеспечить вклад в рост ВВП на уровне 0,5% и создать более 70 тыс. дополнительных рабочих мест.

С учетом изменения объемов и условий финансирования жилищного строительства будут внесены соответствующие изменения в гос­программу «Нұрлы жол», в том числе предусматривающие лимиты и условия распределения выделенных средств в разрезе регионов. До 1 июня в рамках подготовки нового Стратегического плана развития РК до 2025 года отдельным разделом будут разработаны новые концептуальные подходы по развитию жилищного строительства. 

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