Строить жилье стало дороже в Казахстане

В январе-декабре прошлого года общая площадь введенного в эксплуатацию жилья в Казахстане составила 15,4 млн квадратных метров, что меньше на 8,8% аналогичного периода 2021 года, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам РК.

Фото: Kazpravda.kz

Наибольший спад ввода жилья по сравнению с январем-декабрем 2021 года зарегистрирован в Алматы – на 34,6%, Улытауской области – на 29,6%, Астане – на 24,7%.

В удельном весе в республиканском объеме ввода лидируют города республиканского значения. На Астану пришлось 15,4% от всего введенного жилья в эксплуатацию, на Алматы – 11,2%, из областей – на Актюбинскую область 8,1%.

Из общего количества жилых зданий:

- 1 540 – многоквартирные дома, общая площадь – 8 843,9 тысячи квадратных метров, снижение на 8,5%;

- 36 365 – индивидуальные жилые дома, общая площадь – 6 499,8 тысячи квадратных метров, снижение на 7,4%.

Средние фактические затраты на строительство одного квадратного метра общей площади жилья в январе-декабре 2022 года выросли на 12,2%.