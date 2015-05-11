Строители бастуют на месторождении в Западном Казахстане

170 рабочих компании НДСК "КазСтройСервис", задействованной в строительстве газоперерабатывающего завода на Чинаревском месторождении в Западно-Казахстанской области, вышли сегодня, 11 мая, на забастовку, передает Kazpravda.kz.

По информации портала "Мой город", бастующие находятся на рабочем месте, но не приступают к работе, требуя повышения зарплат.

"Нам платят зарплату по городскому тарифу, – рассказал представитель рабочих уральского филиала НДСК "КазСтройСервис" Нуржан. – По идее, если нам платят по городскому тарифу, то мы должны отдыхать в воскресенье. Задержек у нас с заработной платой нет, но нам ее сократили на 2–3 тысячи. Мы работаем месяц на месяц, и получаю я 56 тысяч тенге каждый месяц. К тому же, все наши работники жалуются на здоровье: всех мучают головные боли и повышенное давление".

Рабочий день, уточнил один из бастующих, длится с 8 утра до 7 часов вечера. Воскресенье, согласно договору, работодатель должен оплачивать в двойном размере, однако этого не происходит. Ко всему прочему,  сотрудники жалуются на ухудшение здоровья.

"Каждый вечер после вахты рабочие вынуждены закрывать двери, потому что если ветер дует в их сторону, то от запаха сероводорода становится невозможно дышать, за медицинской помощью к медикам обращались больше 100 рабочих с жалобой на высокое давление", – посетовали участники акции.

Руководство, со слов бастующих, на неоднократные жалобы отвечает: "Не нравится? Уходите!".

Рабочие ждут приезда руководителя проекта, поскольку считают, что местные директор и его замы ничего не решают.

"Средняя заработная плата на данном предприятии на сегодняшний день составляет 80 тысяч тенге. В настоящее время на место выехали сотрудники инспекции труда, прокуратуры и акимата Зеленовского района. Ведутся переговоры с руководством компании. Ситуация находится под контролем", – прокомментировали ситуацию в пресс-службе акима ЗКО. 

8 ноября 2014 года 150 рабочих компании "КазСтройСервис" уже выходили на забастовку. Тогда рабочих возмущала разница в зарплате с иностранными работниками компании, которые получают в 15–20 раз больше местных специалистов.

