Строительный бум в Туркестане: какие объекты возведут в городе в ближайшие годы

Общество
Фото предоставлено источником
Аким Туркестанской области Умирзак Шукеев рассказал на площадке Службы центральных коммуникаций об объектах, которые возводятся в Туркестане в рамках развития города, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу акима Туркестанской области.   

"19 июня 2018 года Первый Президент Республики Казахстан – Елбасы Н.А. Назарбаев подписал исторический Указ об образовании Туркестанской области, областным центром которого стал город Туркестан. С того момента, священный город, на протяжении многих веков служивший политической и духовной колыбелью Казахского ханства и тюркского мира, начал отсчет новой истории. Регион с населением более 2 миллионов человек получил новый вектор развития, а областной центр – Туркестан превратился в большую строительную площадку", – подчеркнул У.Шукеев.

Аким отметил, что на сегодняшний день в древнем городе с участием регионов, национальных компаний и бизнеса ведется строительство 28 объектов.

К примеру, в административно-деловом центре возводят здания областного акимата, управлений, департаментов, конгресс-центра, медиа-центра, площади Нур-Султан, дворца школьников, стадиона, музыкальной школы, цифрового офиса, спортивного комплекса с бассейном, сетей связи Смарт сити, спортивной школы олимпийского резерва, городского парка, колледжа туризма и центра обслуживания населения.

Кроме того, в духовном-культурном центре города ведется строительство музыкального фонтана, восточной бани, дворца бракосочетания, центра "Ұлы дала елі", драматического театра, визит-центра, музея им. Х.А.Яссауи, научной-универсальной библиотеки, центра ремесленников "Великий Шелковый путь" и амфитеатра.

В общей сложности, до конца текущего года планируется ввести в эксплуатацию 11 объектов.

Помимо этого, в административно-деловом центре сдадут в эксплуатацию 52 жилых дома на 2351 квартир. Более того, в ноябре этого года завершится строительство еще 7 жилых домов на 205 квартир. В тоже время 19 домов на 610 квартир планируется сдать до конца текущего года.

Умирзак Шукеев также отметил, что в Туркестанской области создано 9 индустриальных зон. Общая площадь земель, отведенных в районах и городах под индустриальные зоны, составляет 455 га. В индустриальных зонах в настоящее время реализуется 58 проектов общей стоимостью 41 млрд тенге и созданием 3631 рабочих мест.


































