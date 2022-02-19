Строительный кран упал в Нур-Султане, погиб рабочий
В Нур-Султане на проспекте Туран упал строительный кран, погиб машинист. Для расследования случившегося создана комиссия, сообщает Kazpravda.kz.
"Инцидент произошел на территории строящегося объекта - дом 89/А. Погиб крановщик 1970 года рождения. Предварительная причина крушения крана – облом секции башенного крана", - проинформировали в МЧС, отметив, что строительный кран был изготовлен в 2013 году.
В столичном акимате заявили, что департамент Комитета промышленной безопасности МЧС РК по городу Нур-Султан проведет расследование, по итогам которого материалы будут направлены в департамент полиции города.
"По поручению заместителя акима Нур-Султана Нуркенова Н.Ж. будет создана комиссия с участием специалистов департамента Комитета промышленной безопасности МЧС и других уполномоченных государственных органов по проверке башенных кранов, которые не соответствуют техническим требованиям", - сообщили в городской администрации.
В департаменте полиции Нур-Султана подтвердили гибель рабочего при падении крана.
"По факту возбуждено уголовное дело по статье 277 УК РК "Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека". Назначены необходимые экспертизы, ведется следствие", - сообщили в ДП.