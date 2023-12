Строительный рынок: ни жив, ни мертв Свежий выпуск 462 Кира ИВАНОВА

США: shock freezing

В течение двух последних лет застройщики в США замораживают стройки. Начав в 2013 году работу над 571 тыс. новых домов, строители так и не приблизились к показателю в 1,2 млн единиц нового жилья, которые являются показателем «здорового» рынка недвижимости. Эти цифры фактически зафиксировали худшие показатели в строительной отрасли США за последние 50 лет. Годом позже строительство новых домов уменьшилось еще на 6%, однако количество выданных на строительство лицензий, наоборот, выросло на 8%. Это можно понимать двоя­ко, как статистическую погрешность в том числе. Но аналитики рынка в США придают ей более масштабное звучание, сообщая, что не занимающиеся новыми проектами застройщики в любой момент могут быть готовы начать реализацию «замороженных» объектов, «как только экономика страны начнет улучшаться».

Эксперты другого лагеря с более реалис­тичным взглядом еще в кризис 2008 года спрогнозировали, что ситуация в строительном сегменте и далее останется «плачевной». Тогда американская некоммерческая организация Urban Land Institute опубликовала данные исследования рынка недвижимости Нью-Йорка. Сами же и были шокированы: общая стоимость замороженных или отмененных строительных проектов в Нью-Йорке достигала 5 млрд долларов и росла. Виновник – глобальный экономический кризис. В эту сумму, по подсчетам исследователей рынка, входили все виды строительных работ – от обновления офисов до возведения элитной жилой недвижимости и роскошных небоскребов. Они и до сих пор неумолимы: возвращение к реализации дорогих и масштабных проектов займет годы.

Пока же «недострой» загрязняет окружающую среду и приводит к множеству несчастных случаев, о чем написала газета The Wall Street Journal. В частности, отмечает издание, жители Торранса, расположенного в пригороде Лос-Анджелеса, уже длительно терпят рядом с собой «замороженный» комплекс апартаментов, приносящий пыль в дома добропорядочных американцев. Схожая история – в столице Аризоны Фениксе, где «множество незавершенных жилых комплексов и других проектов простираются до самого горизонта». Власти города констатировали, что количество жалоб на грязь и пыль значительно увеличилось. А в Сан-Диего, в Калифорнии, местные жители чрезвычайно недовольны тем, что 14-этажный «замороженный» еще в начале 2008 года жилой дом мешает пользоваться тротуаром». Во Флориде инициативная группа даже создала специальный сайт, посвященный неоконченному строительству. Большинство регистрируемых на сайте UnfinishedConstruction.com протестов связано с безопасностью. «Земельные участки, как правило, оставляют без охраны, а значит, туда могут прийти играть дети», – приводятся в материале опасения жителя флоридского городка Неаполя.

Издание констатирует, что пока еще никто не подсчитал, сколько девелоперских проектов в США было заморожено из-за кризиса и на какие из них вернулись рабочие. У нью-йоркской компании Real Capital Analytics Inc., данными которой воспользовались журналисты The Wall Street Journal, нашлись данные лишь 2009 года: число «замороженных» объектов коммерческой недвижимости увеличилось до 3 929 тыс. проектов.



Застой в верхах

Мировой экономический кризис добрался до небоскребов: заморожено строительство самого высокого здания в Америке – Chicago Spire (Чикаго, Иллинойс). Пока на месте будущего произведения архитектуры зияет 20-метровая дыра в земле, что уже начало вызывать недовольство жителей окрестнос­тей. Небоскреб должен был стать самым высоким зданием в западном полушарии: Chicago Spire высотой 609 метров по форме будет напоминать сверло, всего в нем будет 150 этажей и 1 193 квартиры площадью от 50 до 956 кв. м.

Но Chicago Spire – не единственный замороженный проект. Во всем мире из 1 324 проектов по сооружению высотных зданий на данный момент временно прекращены работы на 142 объектах. Кто знает, возможно, их ждет судьба забытых капиталом игрушек-небоскребов, разбросанных по всему миру. Публикуемый на различных интернет-ресурсах, набрал популярность список заброшенных высотных зданий.

Такое есть в Пхеньяне (Северная Корея): заброшенная 105-этажная пирамида Ryugyong Hotel, до сих пор напоминающая всем жителям о несбыточных амбициях Ким Ир Сена. Корейцы многие годы старались обходить пустующее здание стороной, его удаляли с фотографий, не наносили на карту города. Но преемник правителя и его сын Ким Чен Ын решил, что здание не должно быть темной точкой на репутации Пхеньяна и начал его реконструкцию к 100-летию любимого правителя Северной Кореи.

В Бангкоке (Таиланд) 49-этажный небоскреб Sathorn Unique горожане стараются обходить стороной. Первые этажи некогда большого проекта заселили мыши и крысы, а на верхних уровнях живут птицы и, как говорят местные жители, привидения. Что станет с заброшенным небоскребом в будущем – неизвестно.

Строительство 45-этажного здания Башни Давида расположено в Каракасе (Венесуэла), «заморозили» в 1994 году, но из-за неразберихи на рынке Венесуэлы люди ищут в ней хоть какую-нибудь крышу над головой.

В стране, где можно увидеть наибольшее количество небоскребов, США, брошенных высоток много. Например, Book Tower – небоскреб, который когда-то украсил своим экстравагантным видом Детройт. Многие годы «башня-книга» переходила из рук в руки, чтобы окончательно стать заброшенной в 2009 году.

Еще один американский небоскреб-призрак, Sterick Building, что находится в Мемфисе и выстроен в стиле неоготики, должен был стать местом, где открыли бы свои двери магазины, парикмахерские, брокерские компании. Но еще в 1980 году вход в здание был заколочен, и с той поры небоскреб медленно разрушается, хотя его занесли в реестр исторических мест США.

27-этажное здание под названием Edificio Sao Vito, которое находится в Сан-Пауло (Бразилия), также занимает место в спис­ке заброшенных небоскребов мира. Его строительство начали в 50-х годах, чтобы получить красивое здание для людей со средним достатком. В итоге проект заморозили, а необычное здание стало приютом для бедняков и бездомных. Бедные жители настолько загрязнили дом, что в 2004 году их насильно выселили из небоскреба. Теперь это пустующее здание наводит ужас на жителей города и туристов.

Известна также 25-этажная башня, которая на момент постройки в 1925 году была самым высоким зданием в Сан-Франциско (США). PacBell Building должен был стать вершиной неоготики. Само здание украшали огромные каменные орлы, как стражи, расположившиеся на самой верхушке. Долгое время здесь процветала жизнь, но в 2005 году здание опустело. Через два года его выкупили, и теперь жители города лелеют надежду на оживление высотки.

Buffalo Central Terminal – 20-этажное здание в Буффало (США) – было когда-то процветающим вокзалом, памятником стиля арт-деко. Теперь оно находится в столь заброшенном состоянии, что именно в нем в 2010 году снимали телешоу «Охотники за привидениями».

20-этажное здание Szkielator, которое должно было стать самым высоким небоскребом в Кракове (Польша), наверное, так и останется заброшенным. За свой неуклюжий вид поляки назвали его «скелетором», что очень близко к истине. Строительство начали в 1975 году, но заморозили по экономическим причинам, и угрюмый скелет небоскреба до сих пор нависает над Краковом.



Канада: строить некому

Данные агентства Canada Mortgage and Housing Corp должны бы радовать экономические власти этой страны: закладки новых домов в августе выросли на 12,2%, до 216 924 единиц в год. И это выше прог­ноза, который дал Royal Bank of Canada: предполагалось до 195 000 единиц в год. Таким образом, отмечают аналитики, показатель августа является самым высоким с конца 2012 года. Такую активность спровоцировало строительство кондоминиумов в Торонто на фоне низких процентных ставок и устойчивого спроса после низких темпов 2014 года.

Однако в других регионах Канады закладки новых домов сократились из-за ухудшения экономических условий при снижении цен на нефть. Агентство статистики Канады, опубликовав данные по разрешениям на строи­тельство в июле, зафиксировало снижение на 0,6%, до 7,74 млрд канадских долларов (5,86 млрд долларов США). Ежемесячные данные по разрешениям на строительство отличаются повышенной волатильностью, что отражает общую слабость экономики Канады, вызванную быстрым падением цен на сырую нефть, являющуюся основным экспортным товаром.

Более того, строительная индустрия Канады столкнется с нехваткой рабочей силы в ближайшем будущем? Рабочая сила стареет. Уже сейчас, в 2015 году, по оценкам экспертов, около 35% населения Канады достигло возраста 55 лет и старше. В строительстве только в нынешнем году на пенсию выйдут 210 тыс. человек, а в ближайшие 8 лет – 1,2 млн рабочих.

Многие утверждают, что эти недостатки могут быть решены исключительно канадцами. Дескать, властью введены стажировки и обучение для привлечения молодежи, из числа иммигрантов в основном. В противовес озвучивается мнение Строительной ассоциации владельцев провинции Альберта: для строительной отрасли существующая система иммиграции Канады делает плохую работу. Вместо строителей приезжают люди со степенями магистров и докторов наук, это почти 46% иммигрантов. Действующая система дала строительной отрасли в прошлом году менее 700 человек с опытом работы. Стоит ли удивляться, почему подрядчики вынуждены прибегать к найму временных иностранных работников, чтобы пополнить свои силы? Нехватка квалифицированных работников продолжает расти, несмотря на рекордные показатели обучения строительным специальностям в Канаде. Считается, что без реформ, таких как создание постоянного потока иммигрантов, нынешняя экономическая система не сможет справиться с предстоящей нехваткой квалифицированных работников в строительстве.



Тяжкое право на дом

По данным агентства из США International Business Nimes, занявшегося в 2015 году исследованием и европейского рынка жилья, не меньше 79% европейцев испытывают трудности с покупкой первого жилья. На основе опроса аналитики из агентства утверждают, что покупка первого жилья недоступна для 94% жителей Люксембурга, 89% британцев и 88% турок. Исследователи убедились, что цены на жилье в Люксембурге выросли на 7%, а в Великобритании – на 8%. В Турции же рост стоимости жилья за последний год составил 17%.

Большинство опрошенных (72%) во всех странах Европы заявили, что именно рост цен является препятствием для приобретения первого жилья. Меньше всего затруднений при покупке первого дома или квартиры испытывают немцы. Всего 59% жителей Германии заявили о том, что им тяжело это сделать.

Недоступность жилья в Великобритании давно стала притчей во языцех. К примеру, молодые лондонцы вынуждены переселяться на лодки. Колонии этих «плавучих домов», как сообщает благотворительный фонд Canal & River Trust, базируются на окраинах судоходных путей Лондона и Уэльса. Между тем стоимость жилья в Великобритании все растет, и, как сообщает BBC News, средняя стоимость дома в августе 2015 года уже превысила €282 000. И по оценкам экспертов, к концу года она станет еще выше, вдвое превысив прогнозный рост стоимости в 3%.

Тем временем в США отмечается рекордная тенденция спада спроса на рынке жилья. Гарвардский университет провел анализ ситуации с жильем среди цветного населения, и обнажилась пугающая цифра: около 63% темнокожих американцев не могут позволить себе собственное жилье. В описанной американским телеканалом CNN ситуации не указано, какой цвет кожи имела 90-летняя пенсионерка Эдди Полк, решившая покончить жизнь самоубийством из-за санкции шерифа по поводу неуплаты кредита за дом.

По сообщению тележурналистов, инцидент произошел в городе Экроне штата Огайо: в отчаянии женщина дважды выстрелила в себя из пистолета, пули попали в верхние части тела. Тяжелораненую пенсионерку отправили в реанимацию.

Инцидент настолько поразил руководство ипотечного агентства Фэнни Мэй, что там решили списать кредит и передать пенсионерке права на дом. Речь идет о доме, которому уже 101 год.

А тем временем данные строительного сектора, как температурная кривая, отражают волатильное состояние мировой экономики: цены на жилье растут скачкообразно. В Лас-Вегасе, к примеру, наблюдается сразу 10-процентный рост стоимости жилья, что в среднем составило 220 тыс. долларов. Даже местные кондоминиумы и таунхаусы ценятся не менее 110 тыс. долларов.

Пять месяцев подряд дорожает недвижимость в Каталонии: средняя стоимость жилья в известной испанской автономии выросла в середине года более чем на 6% в годовом исчислении.

В Париже, Риме и Милане недвижимость подешевела: средние цены на жилье в Париже упали на 2,8%, в Риме – на 1,4%, а в Милане – на 1%.

Цены на жилье в Дублине взлетели на 21,6%, в Эдинбурге – на 20%, а в Берлине – на 15,6%.

В Лондоне рост цен замедлился до 9,1%. Тем не менее этот город остается самым дорогим по стоимости жилья, которая в среднем составляет 804 780 долларов. Однако британский строительный PMI (индекс деловой активности) остался в зоне сокращения, что дополнительно оттеняет странности строительного рынка.



Использованы статистические материалы и публикации мировых СМИ