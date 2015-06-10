Строительный ступор Досжан АЙТУ

Дорога ложка к обеду

Напомним, в Послании народу Казахстана «Нұрлы жол – путь в будущее» Главой государства было поручено пересмотреть подходы к строительству доступного жилья в стране. В связи с этим Правительством разработана Программа развития регионов до 2020 года, в рамках которой строительство ведется по четырем направлениям. При этом одно из направлений – жилье, возводимое по линии Жилстройсбербанка.

Как отмечал ранее в своих выступлениях исполнительный директор Ассоциации застройщиков Казахстана Аслан Тукиев, на сегодня строительство почти каждого третьего объекта в столице ведется с нарушениями графика работ, вызывая недовольство клиентов, дезориентируя и подрывая их доверие ко всему строительному сектору и рынку жилья. Статистика проблемы такова, что только в Астане, где осуществляют деятельность более 60 компаний-застройщиков, из 120 возводимых жилых объектов порядка 40% – долгострои.

В числе таких «нарушителей» оказалась и компания ТОО «Алтын ХХI», которая ведет строительство жилищного комплекса в Астане на пересечении улиц Сауран и № 24 по программе «Доступное жилье-2020» по линии Жилстройсбербанка. В соответствии с соглашением о сотрудничестве от 29 декабря 2012 года эта компания должна была сдать в эксплуатацию возводимый объект еще 30 ноября 2013 года, однако по сей день в этом комплексе продолжаются строительные работы. На сегодня здание жилого дома в целом возведено, работы по внутренней отделке выполнены на 90%. Однако загвоздка заключается в том, что строительная компания не может запустить тепло из-за несогласованности с АО «Астана-Теплотранзит». Между тем на предыдущей встрече участников пула с представителями акимата и застройщиком, состоявшейся в середине апреля текущего года, руководство компании заявляло о том, что все вопросы по отоплению с коммунальщиками уже согласованы и подключение объекта к системе теплоснабжения вот-вот состоится. Говорилось также, что отделочные работы произведены на 90%, осталось лишь застелить ламинат и сделать косметический ремонт стен. Но в итоге, как считают участники пула Жилстройсбербанка, дело в этих направлениях не продвинулось дальше слов.

На встрече очередников с представителями акимата Астаны и подрядной компанией, организованной Общественным советом при Жилстройсбербанке, заместитель начальника управления строительства акимата Астаны Ержас Айтуганов, поясняя суть проблемы, заявил, что на сегодня причины, которые тормозили процесс ввода объекта в эксплуатацию к 1 июля 2015 года, в целом разрешены. При этом в целях соблюдения качества работ сроки ввода жилья будут перенесены на месяц позже, то есть на конец месяца.

– Сегодня на объекте занято 96 рабочих. Для ускорения стройки в ближайшее время руководство компании намерено увеличить число рабочих в два раза, – сказал Е. Айтуганов.

По его мнению, сменить «коня на переправе», то есть строительную компанию-подрядчика, можно, но на суды и прочие процедуры, как правило, уходит время, которое стоит денег. Поэтому расторжение контракта с нерадивой компанией является крайней мерой. Представителю акимата столицы пришлось извиняться перед жителями.

– Я приношу извинения, что мы доставили вам неудобства. Жилстройсбербанк здесь ни при чем – это мера ответственности заказчика и подрядчика. Компания «Алтын ХХI» с нами на протяжении 6–7 лет вела строительство многих объектов. Я думаю, она найдет силы и средства выполнить те обязательства, которые приняла. В юридической части мы их оштрафовали на 4 миллиона тенге, сейчас передали материалы в суд на взыскание. Если в июле они не завершат объект, то встанет вопрос о расторжении договора, – рассказал вкладчикам Ержас Айтуганов.

Заместитель председателя правления Жилстройсбербанка Айжан Медеуова отметила: «Участники нашего пула нередко полагают, что жилье строится на их денежные накопления в Жилстройсбербанке. На самом деле строительство осуществляется за счет бюджетных средств. При этом акимат берет обязательство построить дом, а Жилстройсбербанк формирует пул покупателей, чтобы вовремя вернуть бюджетные деньги».

Как мы видим, задача банка – выдать кредиты своим клиентам на покупку жилья по госпрограмме и потом рассчитаться с местными исполнительными органами за построенные квадратные метры. Между тем у банка нет особых механизмов воздействия на ситуацию со строительством. Выбор компании определяет по тендеру акимат, и он, разумеется, несет ответственность за реализацию проекта перед государством и участниками пула ЖССБК. При этом попытки ответственных лиц гасить «пожар» отговорками и обе­щаниями явно не способствуют убежденности людей в том, что безответственность отдельных компаний по отношению к делу не должна бросать тень на всю практику строительства жилья в рамках государственной программы.

– Мы осуществляем постоянный мониторинг за ходом строительства, посещаем все мероприятия, связанные с реализацией проектов программы, отстаиваем на всех уровнях интересы наших клиентов, но преодолеть субъективный фактор строительной практики мы не можем. Поэтому по новым условиям мы предусматриваем формировать пул наших покупателей жилья только на этапе завершения объекта, а не в его начале, – говорит Айжан Медеуова.

Членам Общественного совета при ЖССБК удалось достичь договоренности между всеми участниками конфликта. Подрядчик – ТОО «Алтын ХХI» обещал вовремя устранить все недочеты, заказчик – акимат столицы – заверил, что в кратчайшие сроки оформит акт госкомиссии, чтобы будущие новоселы смогли без проволочек оформить свои квартиры и заселиться в них. Руководители банка сообщили, что незамедлительно прокредитуют своих клиентов после прохождения процедуры платежеспособности и получения необходимых документов из акимата. Гарантом исполнения обязательств выступил представитель местной исполнительной власти – заместитель начальника управления строительства акимата Астаны Ержас Айтуганов, пообещав, что если столичные участники программы «Доступное жилье-2020» по линии ЖССБК до осени не отпразднуют новоселье, он покинет свой пост.



