Строительство 49 жилых комплексов Астаны завершат до 1 июля – список

Общество
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Акимат Астаны обнародовал перечень жилых объектов долевого строительства, которые будут завершены до 1 июля, передает Kazpravda.kz.

Строительство данных объектов началось до введения в действие Закона "О долевом участии в жилищном строительстве" (от 7 апреля 2016 года). Завершение строительных объектов планируется в порядке пункта 1 статьи 40 данного закона до 1 июля 2017 года.

Список жилых комплексов составили специалисты Генеральной прокуратурой. В него вошли "Семь палат", "Лазурный квартал", "Есиль", "Expo Towers", "Promenade EXPO – E-F" и другие.

В перечень также вошли 12 ЖК в Алматы и один в Мангистауской области.

Полный список жилых объектов.

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