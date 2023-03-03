Строительство 76 ЖК приостановили в Астане из-за нарушений

В городе Астане без разрешительных документов велось строительство на 96 объектах, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу акимата столицы.

Фото иллюстративное Kazpravda.kz

Как сообщили в акимате, рабочая группа по вопросам самовольной застройки объектов многоквартирных жилых комплексов (МЖК) помогла 20 организациям из 96 объектов получить все разрешительные документы на строительство.

«На сегодняшний день выявлено 76 объектов, строительство которых осуществляется без разрешительных документов. В их числе – товарищества Mars Project, Aiz Kurylys, «Русалдинг Line», «Билдинг компани», Expert Consulting Agency Kazakhstan, «Тауекел Инжиниринг», Global Millennium, Handan-Astana, Oreol-Group и так далее. Все субъекты, выполняющие строительство без разрешительных документов, привлечены к административной ответственности с выдачей предписаний на приостановку работ.

Также по 20 объектам из 76, осуществляющим строительство без соответствующего права на землю, будут инициированы исковые заявления по демонтажу в судебные органы.

В случае выявления новых объектов строительства МЖК без разрешительных документов данные объекты будут признаны самовольным строением и демонтированы», – предупредили в акимате.

Указали в госоргане и на проблемы с соблюдением Закона РК «О долевом участии в жилищном строительстве». Для информирования горожан и недопущения нарушения закона на официальных ресурсах акимата и в СМИ регулярно публикуется так называемый черный список застройщиков, которые не имеют права привлекать деньги дольщиков.

Стройкомпании могут привлекать деньги дольщиков только при условии:

1) получения гарантии единого оператора жилищного строительства;

2) участия в проекте банка второго уровня;

3) привлечении денег дольщиков после возведения каркаса жилого дома (жилого здания).

«В случае если с Вами заключили сделку в обход действующего закона, просим обращаться в управление контроля и качества городской среды города Астаны по адресу: улица Бейбитшилик, 9, кабинет 324», – обратились к астанчанам в акимате.