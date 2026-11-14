Строительство аэропортов Зайсан и Катон-Карагай выходит на завершающий этап

На аэродроме Зайсана завершены основные строительные работы, а Авиационная администрация Казахстана приступила к сертификации

Фото: Минтранспорта

В Восточно-Казахстанской области аэропорт Зайсана готовят к сертификации. Основные строительные работы на аэродроме завершены, сейчас специалисты занимаются отделкой зданий и настройкой оборудования, передает Kazpravda.kz.

Ход строительства аэропортов Зайсан и Катон-Карагай проверили вице-министр транспорта Талгат Ластаев и заместитель акима Восточно-Казахстанской области Бахытжан Байахметов.

В Зайсане уже построены взлетно-посадочная полоса, перрон, рулежная дорожка и подъездные пути. Завершено строительство основных инженерных сетей, установлено светосигнальное и радионавигационное оборудование.

Сейчас на объекте продолжаются отделочные, монтажные и пусконаладочные работы. Одновременно Авиационная администрация Казахстана приступила к процедуре сертификации аэродрома.

«В аэропорту Зайсан завершено строительство взлётно-посадочной полосы, перрона, рулёжной дорожки, подъездных дорог и основных инженерных сетей, а также монтаж светосигнального и радионавигационного оборудования. В настоящее время продолжаются отделочные работы в зданиях аэропортовой инфраструктуры, монтаж и пуско-наладочные работы. Одним из завершающих этапов реализации проекта стало начало процедуры сертификации аэродрома Зайсан, проводимой Авиационной администрацией Казахстана», — сообщили в пресс-службе Министерства транспорта РК.

Продолжается строительство и второго аэропорта — в Катон-Карагае. Здесь также готовы взлетно-посадочная полоса, перрон и рулежная дорожка. Кроме того, построена блочно-модульная котельная и выполнен перенос участка республиканской автомобильной дороги.

В настоящее время строители прокладывают инженерные сети, возводят очистные сооружения и завершают отделку зданий. Параллельно ведется монтаж аэронавигационного оборудования.

Сроки завершения строительства и начала обслуживания пассажирских рейсов в предоставленной информации не уточняются.