Строительство АЭС обсуждают пользователи Казнета

В соцсетях пользователи обсуждают тему возможного строительства атомной электростанции в Казахстане. Некоторые комментаторы утверждают, что атомная энергия крайне опасна и неуправляема. Они приводят в качестве примера аварии в Чернобыле и на Фукусиме и предлагают навсегда отказаться от идеи строительства АЭС в пользу ветряных и солнечных электростанций. Stopfake.kz
разбирался, почему высказывания о неуправляемости и опасности атомной энергии не соответствуют действительности, передает Kazpravda.kz.
Известны случаи крупных аварий на АЭС, оказавших сильное влияние на отношение к атомной энергетике в целом. Самыми известными стали аварии на АЭС «Три-Майл-Айленд» в США (1979), Чернобыльской АЭС в СССР (1986) и АЭС «Фукусима-1» в Японии (2011).
Причины случившегося проанализированы, опубликовано огромное количество экспертных материалов, материалов очевидцев. После аварии на АЭС «Фукусима-1» специалисты со всего мира объединились с целью предотвращения подобных катастроф и ежедневно работают над тем, чтобы повышать уровень безопасности атомных станций.
Основными причинами аварии на Чернобыльской АЭС
стали изъяны в конструкции самого реактора и человеческий фактор.
В аварии на «Фукусиме-1»
ключевую роль сыграла некомпетентность компании-оператора атомной электростанции, Tokyo Electric Power Company (TEPCO), а также неготовность станции к мощнейшему цунами. Кроме того, технология работы станции не предусматривала полное ее обесточивание.
Причины аварии на станции «Три-Майл-Айленд»
расследовала комиссия президента США. В числе основных факторов, послуживших причиной происшествия, были названы недостаточная подготовка персонала, противоречивая эксплуатационная документация и то, что предыдущий опыт эксплуатации не был доведен до операторов станции.
Мир вынес уроки из этих инцидентов. И строящиеся сейчас АЭС гораздо безопаснее, чем те, на которых в прошлом происходили аварии.
На сегодняшний день во всем мире
функционирует 443 энергетических ядерных реактора, еще 51 находится на стадии строительства.
Основу современного флота АЭС составляют реакторы с водой под давлением. Они принципиально отличаются от реакторов типа РБМК, которые эксплуатировались на Чернобыльской АЭС. Сейчас реакторы такого типа не строят. На современных станциях работают ядерные реакторы поколения 3 и 3+, в которых учтены прошлые ошибки.
Конструкции исключают возможность повторения аварий, произошедших в Чернобыле и на станциях «Фукусима-1» и «Три-Майл-Айленд». Современные ядерные реакторы
отличаются более долгим сроком эксплуатации, низкой частотой повреждений активной зоны, повышенной эффективностью и меньшим потреблением урана. В целом такие современные реакторы гораздо безопаснее
и обладают достаточной прочностью, чтобы выдержать, к примеру, падение небольшого самолета.
Также на АЭС используется технология пассивной безопасности.
То есть для предотвращения аварий используются преимущества естественных сил или явлений, таких как гравитация, перепад давления или естественная конвекция. Все это значительно сокращает влияние человеческого фактора.
Комплекс систем пассивной безопасности на АЭС российского проекта включает так называемую ловушку расплава.
В случае инцидента она не даст расплавленному ядерному топливу добраться до фундамента станции и станет препятствием для возникновения в расплаве цепной реакции, а также охладит его до затвердевания. Эта технология позволяет исключить или максимально снизить выбросы радиоактивных веществ за пределы ядерного энергоблока даже при самой тяжелой аварии.
Одной из ключевых составляющих системы пассивной безопасности является вода. Именно она отводит тепло от ядерного топлива, не давая ему расплавиться, то есть обеспечивает безопасность персонала и населения. На современных АЭС эта возможность сохраняется даже при полном обесточивании станции. Это свойство используется в работе
реакторов с водой под давлением.
Все эти технологии позволяют человечеству полностью контролировать работу ядерных реакторов и использовать их безопасно.