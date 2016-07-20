Строительство автодороги Астана – Павлодар остановилось из-за отсутствия финансирования

Общество
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Азамат Сыздыкбаев
Фото с сайта pavon.kz
Строительство трассы между Астаной и Павлодаром было приостановлено из-за долга перед работниками строительной фирмы "Автодорсервис", передает Kazpravda.kz со ссылкой на pavon.kz.

Рабочим осталось 14 километров дороги залить бетоном и 25 километров уже готовой трассы покрыть асфальтом. 

"За восемь лет моей работы такой случай – первый. Все работы мы выполняем вовремя с хорошим качеством. Финансирование было нормальным до 2016 года. С мая мы не получаем зарплату. Общий долг по зарплате – порядка 100 миллионов тенге. Но проблема не только в этом. Нет материалов, солярки осталось на четыре дня работы", – рассказал механик Валерий Бершимбаев.

Средний долг на одного рабочего составляет порядка 400–500 тысяч тенге. В настоящий момент дорожная техника стоит без дела, а запасы материалов почти закончились. Остановлено строительство путепровода на станцию "Спутник". Существует риск, что скоро перестанет функционировать бетонный завод. По словам рабочих, раньше работы шли с опережением графика, теперь у них целый месяц простоя.

"В первую очередь страдают семьи рабочих. Крайняя зарплата была в апреле, с этого времени люди зарплаты не видели. Кроме этого, идет невыполнение программы "Нұрлы жол", мы срываем поставленные задачи. И мы хотим строить, двигаться вперед, но нам не дают", – заявил начальник участка асфальтобетонного завода Андрей Кляйн.

Генеральный подрядчик "Автодорсервис" ничего не обещает и ничего не объясняет. Рабочие нашли информацию о серьезном конфликте между учредителями "Автодорсервиса" в журнале Forbes. В материале говорится, что в 2014 году "Автодорсервис" выиграл тендер на заключение контракта с АО "НК КазАвтоЖол" на 15,6 млрд тенге по реконструкции участка автодороги Кызылорда – Павлодар – Успенка – граница РФ в Павлодарской области.

В соответствии с требованиями тендера работы начались в ноябре 2014. Чтобы закончить их в срок – до марта 2017 года, уже в 2015 нужно было начать укладку бетона. Зейнулла Какимжанов (отец совладельца "Автодорсервиса") потребовал, чтобы эти работы велись АО "К-Дорстрой". В ответ на запрос "Автодорсервиса" гендиректор "К-Дорстрой" Лазарев, сославшись на загруженность заказами, обещал начать работы только в 2016 году. Этот срок не устроил руководство "Автодорсервиса". Откладывание работ на 2016 привело бы к невыполнению контрактных обязательств, что в свою очередь закончилось бы огромными убытками. Поэтому "Автодорсервис" заключил договор с другим субподрядчиком. После этого, по словам генерального директора общества Виталия Процентова, отношения между партнерами резко испортились.

Когда теперь восстановится строительство столь нужной людям трассы, пока остается неизвестным.

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