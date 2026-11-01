Строительство будущего начинается с человека

инфографика Натальи Ляликовой

С этой оценкой трудно не согласиться. Около 6,5 трлн тенге из Национального фонда до конца 2029 года будут направлены на обновление гражданской инфраструктуры страны. Это не просто программа строительства. Это смена государственной логики, переход от накопления богатства к его превращению в качество жизни людей.

Тридцать пять лет назад, в сос­таве первых правительств независимого Казахстана, мы решали задачи совсем иного масштаба. Не хватало средств на зарплаты учителям и пенсии. В 1993 году Первый Президент доверил мне, ректору регионального вуза, пост министра образования и науки, и за это доверие я благодарен ему. Тогда мы открыли университеты в областных центрах, ввели тестирование при поступлении в высшие учебные заведения, трехъязычие и трехуровневую подготовку «бакалавр, магистр, PhD», дали дорогу частным вузам, запустили программу «Болашак». Время показало, что все эти инновации актуальны.

Ни одна из них не отброшена, все они стали основой казахстанского образования.

Уже в те годы, в совместной работе с Касым-Жомартом Кемелевичем, я убедился, что он мыслит категориями государства, а не текущего дня. Недавнее Послание подтвердило это вновь. Слова Президента о том, что нынешнее поколение должно оставить потомкам не планы и концепции, а сильную страну, опирающуюся на высокие технологии, науку и образование, я воспринимаю как прямое поручение каждому из нас.

Как ученый и организатор образования хочу высказать несколько соображений о том, что станет главным условием успеха этого курса.

Первое. Впервые за долгое время у государства есть финансовая возможность строить масштабно. Но опыт подсказывает, что деньги без профессионалов превращаются не в объекты, а в проблемы. Президент без всякой дипломатии признал, что хороших энергетиков у нас раз-два и обчелся. То же можно сказать об инженерах, гидротехниках, геологах. Битум не принимает решений. Отвечает человек, который проектирует, строит и подписывает акт приемки.

Как профессор, доктор химичес­ких наук хорошо понимаю, что атомная энергетика начинается не с реактора, а с химии, материаловедения и культуры безопасности. Поэтому строительство АЭС «Балхаш» – это не только энергоблоки, но и целое поколение казахстанских атомщиков. Важно, чтобы передача компетенций от зарубежных партнеров шла через наши университеты и колледжи, а не мимо них. Иначе через 20 лет мы рискуем эксплуатировать собственные станции чужими руками.

Второе. Для Восточного Казахстана особое значение имеет­ мысль Послания о том, что вокруг базовой специализации каждого региона нужно формировать полноценную систему. Наш край исторически центр цветной и редкой металлургии, здесь работают предприятия ядерной промышленности. Поэтому инициативы по критичес­ки важным, цветным и редкоземельным металлам напрямую касаются нашего региона. Все это потребует инженеров, технологов, экологов, менеджеров нового типа со знанием иност­ранных языков, и региональные вузы готовы к этой перспективе. Сильные города, как подчерк­нул Президент, формируют сильные регионы. А сильный город немыс­лим без науки и образования.

Скажу и о том, что вижу в своей области. Одни руководители добросовестно выполняют поставленные сверху задачи. Другие, выполняя их, умеют еще и слушать ученых, простых граждан. Аким Восточно-Казахстанской области Нурымбет Сактаганов относится ко вторым, хотя работает в очень непростом, сложном регионе. Именно такой стиль руководства и делает возможной ту экосистему знаний, о которой говорит Президент.

Третье. Глава государства откровенно признал, что учителя, избавившись от бумажной волокиты, оказались заняты бесконечными отчетами на цифровых платформах. Как ректор с более чем сорокалетним стажем скажу, что искусственный интеллект должен снять с педагога эту нагрузку, а не множить ее. Любую отчетность в образовании стоит проверить одним вопросом: помогает ли она учить и исследовать?

Четвертое. Своевременным считаю поручение разработать документ с долгосрочным видением приоритетов развития страны с подключением научных центров. Стратегия, написанная без ученых, рискует остаться на страницах «красочных презентаций», о которых с горечью говорил Президент. По инициативе Главы государства Национальной академии наук возвращен государственный статус. Следующим шагом должно стать возвращение в систему Академии фундаментальных научно-исследовательских институтов. Без собственной научной базы НАН не сможет в полной мере стать тем центром, каким ее видит Президент.

Справедливости ради скажу и о том, что нынешнее руководство Министерства науки и высшего образования выбрало верное направление. Вузы все теснее связаны с работодателями, запущены индустриальная докторантура и дуальное обучение на предприятиях, а значит, современных специалис­тов, инженеров для большой стройки начинают готовить вместе с теми, кто будет их нанимать. Основы искусственного интеллекта стали обязательной частью вузовского образования. При акиматах соз­даны регио­нальные научные советы, и наука приходит туда, где она нужнее всего. В разы сок­ращен дефицит мест в студенческих общежитиях, который годами оставался больной темой для семей из регионов. Это последовательная и взвешенная политика, которую высшая школа ждала давно.

Финальные слова Послания, на мой взгляд, ключевые. Главный двигатель современной эпохи – это знания, наука, инновации. Государству всегда будут нужны сильные ученые, высококлассные инженеры, мудрые учителя и квалифицированные врачи. Концепция «Адал азамат» и упомянутая Президентом народная мудрость «Әрекет түбі – берекет» перекликаются с другим заветом: «Ел боламын десең, бесігіңді түзе» – «Хочешь стать нацией, начинай с колыбели, с воспитания, образования и уважения к труду».

Мы, старшее поколение, те, кто закладывал основы суверенной системы образования, оцени­ваем это Послание очень высоко. Дороги, станции и города можно построить за несколько лет. Человека приходится «строить» всю жизнь, и потому начинать нужно сегодня.