Строительство энергоэффективных зданий дороже традиционных лишь на 10% – эксперты

Технологии
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Жания Уранкаева
Строительство энергоэффективных зданий в Казахстане лишь на 10% дороже традиционных, что значительно экономит средства потребителей в дальнейшем. Об этом заявил координатор проектов ПРООН-ГЭФ и Правительства РК по энергоэффективности Александр Белый на состоявшейся в Астане международной конференции "Продвижение проектирования и строительства энергоэффективных жилых домов в Казахстане", сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

В рамках конференции эксперты обсудили различные аспекты проектирования и строительства энергоэффективных жилых домов в Казахстане, представили международные практики по энергоэффективности в зданиях и реализованные пилотные проекты в стране и подвели итоги совместного проекта Программы развития ООН и Правительства РК "Энергоэффективное проектирование и строительство жилых зданий", реализованного при финансовой поддержке Глобального экологического фонда.

"Для широкой аудитории важен вопрос стоимости строительства энергоэффективных домов. Мы провели экономический анализ, сравнили два строящихся здания, одно – с энергоэффективными мероприятиями, другое – без них. И разница для нас также была неожиданной – всего порядка 10 процентов. В денежном выражении, себестоимость строительства квадратного метра жилья составляет 70 долларов. Согласитесь, что приобретать квартиру на 70 долларов дороже, но получать выгоду в экономии коммунальных платежей, это здорово", – заявил Александр Белый.

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Причем по его словам, это выгодно не только потребителям, но и государству в целом. Поскольку Казахстан принял добровольные обязательства по сокращению выбросов парниковых газов, принята стратегия перехода к "зеленой" экономике, провозглашен путь на снижение энергоемкости ВВП, и это все можно выполнить путем строительства энергоэффективных домов.

Отметим, что в рамках совместного с Правительством проекта впервые в республике проработан дизайн энергетического маркера, подготовлены соответствующие проекты постановления, которые со временем будут вводить обязательную маркировку энергоэффективности того или иного здания. 

В настоящее время в Казахстане есть два промаркированных здания, которые находятся в Караганде. Первое – общественное здание с маркировкой "А", второе – жилое помещение, построенное с помощью частных инвесторов, с высоким классом энергоэффективности "А+".

Также в рамках совместных проектов ПРООН, Правительства РК и различных доноров по эффективности в ЖКХ и строительстве подготовлены методические рекомендации для проектировщиков, архитекторов и строителей, сделаны предложения по усилению контроля за соблюдением строительных нормативов, выполнены пилотные проекты по строительству и реконструкции энергоэффективных зданий, по улучшению процесса проектирования зданий. 

Кроме того, проекты по строительству экономных домов будут активно внедряться в рамках ЭКСПО-2017.
 
"В рамках проекта мы разработали совместно с партнерами национальный стандарт "зеленых" зданий, и, думаю, новые объекты, строящиеся к международной выставке, будут сертифицироваться по новому стандарту", – отметил Белый. 

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Добавим, эксперты отметили, что, согласно технологии строительства, это – не заоблачные технологии, к которым относится улучшенная система утепления ограждающих конструкций, энергоэффективные окна, умное отопление с приборами учета и температурными регуляторами и технология потребления или менеджмента. 

В работе конференции приняли участие представители государственных и местных органов власти, проектных, строительных и управляющих компаний, общественных организаций, местные и международные эксперты из стран Европы и СНГ. Рекомендации, выработанные в ходе реализации проекта ПРООН-ГЭФ и дополненные в ходе этой конференции, будут использованы для принятия изменений в нормативно-правовой и регулирующих сферах, обеспечивающих проектирование и строительство действительно энергоэффективных жилых зданий в Казахстане.

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