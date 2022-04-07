Общество
Строительство многоэтажки в селе вызвало бурный протест местных жителей
Калымов Асет
собкор по Алматинской области

В Талгарском районе Алматинской области приостановлено строительство многоквартирного дома, вызвавшее бурный протест местных жителей.

На днях группа жителей села Бесагаш устроила стихийный митинг в Талгаре на площади перед районным акиматом. Люди протестовали против строительства девятиэтажки рядом с их домами.

По мнению митингующих, данная стройка ведется с грубыми нарушениями законодательства.

Как рассказал гражданский активист Азильхан Доскулов, строительство началось в марте 2021 года, а документы и разрешение на ведение работ застройщик оформил лишь в декабре. При этом в течение нескольких месяцев не проводилось ни авторского, ни технического надзора за ходом реализации проекта.

Ситуацию усугубляют сейсмо­опасная зона и близкое залегание грунтовых вод: они уже поднимались на поверхность, когда строители заливали бетон и укладывали фундамент. В результате случилось небольшое подтопление расположенного рядом жилого квартала.

Местные жители боятся не­поправимого развития событий: если произойдет землетрясение, новостройка может рухнуть прямо на соседние дома. Расстояние между зданиями всего 16 м. Участники митинга потребовали прекратить беззаконие, защитить их права. Не дождавшись чиновников, люди зашли в акимат и озвучили свои претензии акиму Талгарского района Кайдару Абдыханову, который, будучи в курсе проблемы, пообещал разобраться…

Надо сказать, поселок Бесагаш, в котором проживают свыше 15 тыс. человек, примыкает к Алматы (граничит с городским микрорайоном «Думан»). По причине близости к мегаполису здесь долгие годы не прекращается строительный бум. Как грибы растут многоквартирные ЖК и коттеджные поселки, причем цены за квадратный метр жилья в них практически сравнялись с алматинскими.

В то же время имеется немало острых коммунально-бытовых проблем, в том числе нехватка чистой питьевой воды, отсутствие асфальтированных улиц. В знак протеста местные жители не раз перекрывали оживленную автотрассу Алматы – Талгар, проходящую как раз по центру села. На сей раз активисты решили добиться справедливости у районных властей, и их попытка возымела результат.

В Талгаре состоялась встреча с представителями районного отдела строительства и архитектуры, в ходе которой жители Бесагаша вновь пожаловались, что девятиэтажный дом возводится в нарушение закона.

По словам юриста Асель Есентугеловой, представляющей интересы сельчан, у застройщика на этот проект нет положительного заключения госэкспертизы. Кроме того, непонятно, каким образом был передан в частные руки земельный участок, принадлежащий государству. Не проводились и общественные слушания на предмет изменения целевого назначения данного участка земли. Вдобавок выяс­нилось, что и ранее компания-застройщик неоднократно подвергалась штрафным санкциям за различные нарушения.

Встречу подытожил аким райо­на Кайдар Абдыханов, сообщив, что будет создана специальная рабочая группа. Управление ГАСК уже подало иск в суд на строительную компанию. То есть законность возведения жилого комплекса будет решаться в судебном порядке. Сейчас строительно-монтажные работы приостановлены, краны и другая техника вывезены со стройплощадки.

Популярное

Все
Водитель врезался в пиццерию в Костанае, есть пострадавшие
"Пули сыпались с неба": 27 лет назад боевики напали на роту Внутренних войск Казахстана
В чем символизм переименования Капшагая в честь Кунаева
Защищать детей от травли планируют по-новому в Казахстане
Детям с тяжелыми заболеваниями уже начали помогать через фонд "Народу Казахстана"
Какой должна быть госслужба в новом Казахстане: интервью с главой АДГС РК
Строительство многоэтажки в селе вызвало бурный протест местных жителей
Необычную творческую идею воплотили в знаменитом спорткомплексе Казахстана
Как зарубежные политики и эксперты оценивают новую программу реформ Токаева
В Казахстане так и не созданы условия для санаторного лечения тотально незрячих и инвалидов с повреждением позвоночника
Расследование смерти мужчины из-за падения крана в Алматы продолжается, но как избежать таких случаев в будущем?
Дорожные госзакупки с заведомо некорректными требованиями провели в Усть-Каменогорске
Первую сетевую инженерную школу запустили в Казахстане
Рывок в профилактике кибербуллинга детей может сделать Казахстан
Встречу с представителями University of Arizona провели в Правительстве РК
Как можно помочь ребенку защититься от травли в Сети, рассказала тренер по детской безопасности
Почему новые поправки по защите детей от вредоносного контента из Сети вызывают опасения у экспертов
Дархан Жазыкбаев: «Госслужащий должен всецело ориентироваться на запросы населения»
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 7 апреля
​​​​​​​В обход профессионализма и человеческой чуткости
Повысить пенсии и пособия хотят в Казахстане
Жившего в Казахстане по поддельным документам иностранца задержали в аэропорту Алматы
События в Украине привели к серь­езным последствиям для экономики Германии и Евросоюза
Расследование в отношении Кайрата Сатыбалдыулы: выявлены новые факты хищений
Откажется ли Россия от аренды космодрома "Байконур", ответил Багдат Мусин
Глава Минтруда обратился к работодателям с просьбой повысить зарплаты сотрудникам
Снег и дожди идут в Казахстан
Премьер поручил обеспечить внедрение "Атласа профессий" в программы обучения
"Сахарный ажиотаж" в Казахстане заставил власти серьезно задуматься
Грозит ли Казахстану дефицит продуктов питания, рассказал глава Минторговли
Автосалоны Шымкента вынуждали людей идти на лишние траты ради покупки авто
Франкофонную весну встречают в Казахстане уже более десяти лет
В Минобороны объяснили пребывание российской техники в Костанайской области
Журналистское расследование: непрозрачные социальные подарки недропользователей Казахстана
Акмолинка обвинила мужа в растлении 4-летней дочки: в деле появились неожиданные подробности
Произошло резкое укрепление тенге: покупать или продавать валюту?
Объявлены максимальные ставки по депозитам в тенге на май
Глава МЧС ответил на вопрос по поводу должности его сына
МОН РК настоятельно рекомендует школьникам посещать летнюю школу
The National Interest: Казахстан приступает к беспрецедентным реформам
Повторную индексацию пенсий и пособий могут провести в Казахстане
Как будут учиться школьники в IV четверти, рассказали в МОН РК
Заявление Зюганова о необходимости защиты прав русскоязычных в Казахстане прокомментировал Куришбаев
Видео с "отправкой военной техники Казахстана в Украину" обсуждают в соцсетях
"Призываем не поддаваться панике" – Правительство Казахстана сделало официальное заявление
Огромный список "побочных эффектов от Pfizer" появился в Сети
Слова Токаева о второй республике разъяснил Госсекретарь
Какие заметки делал Мухтар Ауэзов во время поездки по США
Алгоритм вакцинации от коронавируса изменен. Как теперь будут прививаться казахстанцы
Не оплатившие налог на транспорт казахстанцы не смогут получать банковские услуги
Очередная авария произошла на ТЭЦ-2 в Петропавловске
Еще две страны могут посещать без визы казахстанцы
Арестована бывшая супруга Кайрата Сатыбалды
Проблемы, с которыми столкнулся Казахстан, требуют безотлагательных решений – эксперт
Почему перешедшие на ОСИ казахстанцы пропадают в судах
Закон о принудительном исполнении планируют разработать в Казахстане
Рамадан-2022: опубликовано расписание оразы по городам Казахстана
Одним решением Токаеву удалось осуществить мечту миллионов казахстанцев
Гульмиру Сатыбалды подозревают в хищении 747 млн тенге
Казахстанские ученые предложили миру новую вакцину от аллергии

Читайте также

Общество
В Казахстане так и не созданы условия для санаторного лечен…
Общество
Детям с тяжелыми заболеваниями уже начали помогать через фо…
Общество
Расследование смерти мужчины из-за падения крана в Алматы п…
Общество
"Пули сыпались с неба": 27 лет назад боевики напали на роту…
Апрель
2022
Март
2022
Февраль
2022
Январь
2022
Декабрь
2021
Ноябрь
2021
Октябрь
2021
Сентябрь
2021
Август
2021
Июль
2021
Июнь
2021
Май
2021
Апрель
2021
Март
2021
Февраль
2021
Январь
2021