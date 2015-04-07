Строительство паромного комплекса началось в порту Курык

Экономика
В порту Курык (Каракиянский район) Мангистауской области дан старт строительству паромного комплекса, передает Kazpravda.kz со ссылкой на портал "Лада".

В торжественной церемонии приняли участие: первый заместитель Премьер-Министра Республики Казахстан Бакытжан Сагинтаев, президент АО "НК "Қазақстан темір жолы" Аскар Мамин и аким Мангистауской области Алик Айдарбаев.

Паромный комплекс, по словам Алика Айдарбаева, ориентирован на перевалку товаров народного потребления, зерна, нефтепродуктов, сжиженного углеводородного газа, удобрений, химикатов и много другого.

"Преимуществами береговой полосы близ поселка Курык являются благоприятные климатические условия: бухта не замерзает, удачная роза ветров, достаточная глубина, удаленность от города, возможность расширения производственных мощностей, наличие свободной территории для строительства, широкий спектр продукции", – отметил аким.

Благодаря инфраструктуре комплекса перевалку грузов можно будет осуществлять, не выгружая их из вагонов. В период строительства будет создано 500 новых рабочих мест. Постоянный штат составит 250 человек. На строительство комплекса будет затрачено более 32 млрд тенге инвестиций. Мощность перевалки составит 4 млн тонн паромных грузов в год. 

Президент АО "НК "Актауский международный морской торговый порт" Михаил Ялбачев подчеркнул, что действующий Актауский терминал работает на пределе своих возможностей. Паромный комплекс в порту Курык позволит расширить потенциал региона и перспективы его сотрудничества с соседними государствами. 

"Ввод в эксплуатацию паромного комплекса в порту Курык позволит сотрудничать с Бакинским портом, который готов сегодня для приема большого объема грузов. В перспективе также Иранская сторона выразила желание развивать свои паромные перевозки. В этом направлении мы тоже рассматриваем возможности сотрудничества", – добавил он.

