Строительство ряда ЖК отменяют в пользу соцобъектов в Астане

В городе порядка 18 основных проблемных объектов точечной застройки. По 13 объектам вопросы решаются в пользу пожеланий и просьб жителей, то есть, на месте ЖК будут школы, медцентры, детсады, общественные пространства. По оставшимся 5 объектам идут судебные и переговорные процессы.

Фото: Kazpravda.kz

В Генплане под руководством акима Астаны Жениса Касымбека состоялось совещание по вопросам компактной застройки с участием инициативных групп ОО "Menin Elim Dala", где поднимались вопросы по отмене строительства ЖК в пользу социальных объектов, снижению этажностей домов, по Талдыколю и другие, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу столичного акимата.

В городе насчитывается порядка 18 основных проблемных объектов точечной застройки. По 13 объектам вопросы решаются в пользу пожеланий и просьб жителей, то есть, на месте ЖК будут школы, медцентры, детсады, общественные пространства. По оставшимся 5 объектам идут судебные и переговорные процессы.

К примеру, на земельном участке по улице Байтурсынова, 7 (ЖК "Хайвил") вместо МЖК будет построена школа. Также в районе проспекта Кошкарбаева и улицы Акыртас, напротив ЖК "Хайвил", в целях сокращения дефицита ученических мест будет построена ещё одна общеобразовательная школа.

Рядом с домом по улице Кумисбекова 9/2 вместо 21-этажного ЖК и паркинга будет построен сквер.

По обращениям жителей ЖК "Sport Towers", в том районе будет построено две школы (между ЖК "Alpamys" и ЖК "Alau" и в южном направлении от ЛД "Барыс-Арена").

По итогам встречи был дан ряд поручений, в том числе привести документы в соответствие с нормами, предоставить ответы ОО "Menin Elim Dala" и др.