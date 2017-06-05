Строительство сборочно-испытательного комплекса космических аппаратов в Астане завершится в 2018 году

В следующем году в Астане планируется завершить строительство сборочно-испытательного комплекса космических аппаратов. Об этом в ходе правительственного часа в Мажилисе заявил министр оборонной и аэрокосмической промышленности Бейбут Атамкулов, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.
"В 2018 году планируется завершить строительство сборочно-испытательного комплекса космических аппаратов в Астане (СБИК КА) и начать его сертификацию по международным стандартам для получения зарубежных заказов. Ввод в эксплуатацию специального конструкторско-технологического бюро с опытным производством планируется завершить в текущем году", - сообщил в ходе свого доклада Атамкулов.
Он отметил, что на СБИКе будут выполняться работы от проектирования до сборки и испытания спутников массой от 100 кг до 6 тонн, а также изготовление комплектующих для них. Все работы будут проводиться казахстанскими специалистами, что позволит довести казахстанское содержание до 55% в зависимости от типа и назначений спутников.
"В настоящее время строительно-монтажные работы по зданию комплекса выполнены на 46 процентов, по зданию комплекса – на 95 процентов. Все технологическое оборудование испытательных участков комплекса изготовлено и успешно прошло испытания", – уточнил глава МОАП РК.
Напомним, в 2014 году в эксплуатацию была введена система высокоточной спутниковой навигации РК, которая полностью разработана отечественными учеными и специалистами без закупа дорогостоящих космических технологий за рубежом.
С прошлого года реализуется проект системы экстренного вызова при авариях и катастрофах. В рамках данной системы разработано программное обеспечение для центра обработки данных, во всех областных департаментах по ЧС развернуты автоматизированные рабочие места операторов этой системы.
Добавим, что в заседании приняли участие руководители министерств энергетики, внутренних дел, информации и коммуникаций, сельского хозяйства, образования и науки, здравоохранения, труда и социальной защиты населения, финансов, национальной экономики, руководство Генштаба Вооруженных Сил РК, акционерных обществ: "Қазақстан Ғарыш Сапары", "Национальный центр космических исследований и технологий", "Республиканский центр космической связи", "Совместное казахстанско-российское предприятие "Байтерек" и другие.