Фото: primeminister.kz
Правительство , Общество
Строительство школ ускорят в регионах Казахстана

Под председательством заместителя Премьер-министра РК Ералы Тугжанова состоялось совещание по реализации мероприятий в рамках Года детей, а также были рассмотрены вопросы по организации летнего отдыха и защиты прав детей, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Премьер-министра РК.

В совещании приняли участие представители государственных и местных исполнительных органов.

В частности, вице-министр образования и науки Гани Бейсембаев отметил, что для решения проблемы аварийных и трехсменных школ и устранения дефицита ученических мест в 2022 году за счет целевого строительства планируется ввод новых школ.

В Год детей увеличится охват школьников летним отдыхом. Во время летних каникул в детских оздоровительных лагерях отдохнут 2,3 млн казахстанских учащихся. Это почти на полмиллиона больше, чем в прошлом году.

Также в этом году значительно увеличилось и количество оздоровительных лагерей и площадок. В целом по республике будут работать более 11 тыс. (в 2021 году – 9 507) пришкольных, загородных, палаточных, спортивных, юрточных лагерей. А уже к осени до 73 тыс. увеличится количество грантов для поступления в казахстанские вузы. 

В свою очередь, вице-премьер поручил Министерству здравоохранения обеспечить соблюдение санитарно-эпидемиологических требований в детских лагерях, отметив, что здоровье и безопасность детей важнее всего. 

Далее вице-министр культуры и спорта Нуркиса Дауешов сообщил, что по линии ведомства предусмотрено 9 мероприятий, 5 из которых с общим охватом более 1 млн детей, уже были проведены. Во втором полугодии планируется реализация остальных 4 проектов.

Также министерством совместно с местными исполнительными органами разработан проект плана-графика развития спортивной инфраструктуры, который включает в себя строительство 113 новых объектов, модернизацию 21 объекта и дополнительное оснащение 6 крупных объектов.

Ералы Тугжанов в очередной раз напомнил, что страна будет завтра такой, каковы ее дети сегодня, и важно уделять вопросу их поддержки особое персональное внимание. В этой связи вице-премьер поручил всем уполномоченным органам усилить работу по проведению Года детей. Местным исполнительным органам – ускорить строительство школ в регионах.

 

 

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