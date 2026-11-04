Строительство трех новых аэропортов планируют завершить до конца текущего года

Правительство
Дана Аменова
корреспондент

Проекты реализуются по поручению Президента в рамках развития авиационной инфраструктуры Казахстана

Иллюстративное фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Строительство аэропортов Зайсан, Катон-Карагай и Кендерли планируется завершить до конца 2026 года. Об этом сообщил первый заместитель премьер-министра Нурлыбек Налибаев на пресс-конференции о развитии реального сектора экономики в рамках поручений, данных в Послании Президента, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

Параллельно проводится модернизация действующих аэропортов. Ведутся работы в аэропортах Алматы и Урджара, строится вторая взлетно-посадочная полоса в Шымкенте. В августе 2026 года проведена реконструкция взлетно-посадочной полосы аэропорта Павлодара и восстановлен аэропорт Аркалыка. По поручению Главы государства ведется строительство трех аэропортов в Зайсане, Катон-Карагае и Кендерли. Завершить строительные работы планируется до конца 2026 года.

Также начата модернизация системы аэронавигационного обеспечения с применением передового международного оборудования и стандартов.

Расширяется география международного авиасообщения. На 30 ноября 2026 года запланирован первый рейс Алматы – Токио, в 2027 году предусматривается открытие маршрутов в Вену, Нью-Йорк, Милан и другие города.

Определены основные хабы, где внедрен режим свободных экономических зон, модернизируются топливозаправочные комплексы и грузовые терминалы. Для развития мультимодальных перевозок предусматривается подведение к ним железнодорожной и автомобильной инфраструктуры.

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