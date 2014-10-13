Общество
Строительство трех заправочных станций для заряда электромобилей планируется в Астане
Строительство трех "зеленых" станций для заряда электромобилей в Астане рассматривает "Дирекция по подготовке и проведению Международной специализированной выставки "ЭКСПО–2017", передает Kazpravda.kz со ссылкой на сайт столичного акимата.

С 10 по 12 октября в Астане прошла автомобильная выставка, на которой были представлены 13 марок автомашин различных моделей, а также другие достижения мирового и отечественного автомобилестроения, автокомпетентной области. Международный столичный автосалон, представивший впервые в Казахстане электромобиль, в этом году расширяет линейку гибридными автомобилями.

В ходе мероприятия "Дирекция по подготовке и проведению выставки "ЭКСПО–2017" подписала Меморандум о сотрудничестве с компанией "Астана–Моторс" в целях реализации и развития электромобильной отрасли в Астане.  

"Это – инвестиционный проект, и мы работаем в настоящее время с "ҚазМұнайГаз Өнімдері" и рассматриваем вопрос о строительстве трех заправочных станций, так называемых "зеленых" станций. А также об оснащении 5 существующих заправочных станций устройствами заряда для электромобилей. Данная автозаправочная станция не имеет аналогов в Казахстане. Оснащена фотоэлектрическими модулями", – рассказал руководитель сектора инфраструктурных объектов "ЭКСПО–2017" Аскар Адамбеков.  

Проект подразумевает внедрение на территории столицы сети заправочных станций для электромобилей с сопутствующей инфраструктурой. Основной целью проекта является популяризация и пропаганда использования электромобилей на территории столицы и развития зарядной инфраструктуры для них. Об этом упоминал Глава государства в своем Послании народу Казахстана от 17 января 2014 года, где был сделан акцент на внедрение такого экологически чистого вида транспорта, как электромобиль.

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