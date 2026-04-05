Об этом на коллегии прокуратуры сообщил Берик Асылов, передает Kazpravda.kz

Фото: Генпрокуратура

Под председательством генерального прокурора Казахстана Берика Асылова состоялось заседание коллегии, посвящённое вопросам обеспечения законности в уголовно-исполнительной системе (УИС).

Глава ведомства особое внимание уделил вопросам реформирования УИС, модернизации инфраструктуры, перевоспитания осуждённых и их возвращения в общество.

Отдельно обсуждены вопросы соблюдения законности, медицинского обеспечения, трудовой занятости заключённых и их ресоциализации после освобождения.

«В пенитенциарной системе существенно снижена регистрация пыток (с 26 фактов в 2023 году до 3 в 2025 году). Улучшена практика применения условно-досрочного освобождения и замены неотбытой части наказания. Увеличена трудозанятость заключенных (с 50 до 70%). На 20% снижена повторная преступность среди лиц, состоящих на пробации. Комитетом УИС в городе Алматы с участием частного инвестора построено учреждение для несовершеннолетних преступников, отвечающее международным стандартам. Во взаимодействии с акиматами регионов проведен ремонт ряда жилых помещений исправительных учреждений. Реализуется проект по строительству на их территориях 12 производственных ангаров», - сообщили в Генпрокуратуре.

Запланировано строительство новых учреждений УИС с привлечением частных инвестиций: государственное финансирование составит не более 30% стоимости проектов.

Также предусматривается пересмотр нормативов строительства с учётом применения современных материалов и технологий безопасности, что позволит снизить бюджетную нагрузку и улучшить условия содержания осуждённых.

Генеральный прокурор подчеркнул, что государство должно обеспечивать возвращение лиц, отбывших наказание, в общество в качестве законопослушных граждан. Сегодня каждый третий из 30 тысяч осуждённых ранее уже отбывал лишение свободы, при этом содержание одного заключённого обходится бюджету до трёх миллионов тенге в год.

В связи с этим предложены законодательные поправки, предусматривающие передачу функций ресоциализации акиматам, а координацию этой работы - Министерству труда и социальной защиты населения.