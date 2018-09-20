Строительство жилья частными застройщиками будет стимулироваться государством – Касымбек
Жанат Тукпиев
Министр по инвестициям и развитию РК Женис Касымбек сообщил , что программой "Нурлы Жер" продолжается стимулирование строительства жилья частными застройщиками. Застройщикам будет возмещаться затраты по кредитам выплатой субсидий до 7%, передает корреспондент Kazpravda.kz.
"Программой "Нурлы Жер" продолжается стимулирование строительства жилья частными застройщиками. Застройщикам возмещаются затраты по кредитам путем выплаты субсидий до 7 процентов. Здесь главное застройщику получить одобрение банка. После этого акимат поможет в получении субсидий", – сказал Касымбек на пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций.
Он также добавил, что 50% построенного жилья будет реализовано вкладчикам Жилстройсбербанка по фиксированной стоимости.
"На 1 сентября от строительных компаний поступило 72 проекта на сумму 70,4 миллиарда. тенге, из них по 45 проектам уже заключены договора субсидирования . Обеспечен ввод 120,6 тысяч кв. м жилья", – добавил он.
В заключение министр сообщил, что всего до 2020 года запланирован ввод 600 тысяч кв. м жилья.
"50 процентов такого жилья будет реализовано вкладчикам Жилстройсбербанка по фиксированной стоимости. Цены в Астане и Алматы – до 260 тысяч и регионах – до 220 тысяч тенге", – заключил Касымбек.