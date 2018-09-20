Общество
Строительство жилья частными застройщиками будет стимулироваться государством – Касымбек
Жанат Тукпиев
Министр по инвестициям и развитию РК Женис Касымбек сообщил , что программой "Нурлы Жер" продолжается стимулирование строительства жилья частными застройщиками. Застройщикам будет возмещаться затраты по кредитам выплатой субсидий до 7%, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"Программой "Нурлы Жер" продолжается стимулирование строительства жилья частными застройщиками. Застройщикам возмещаются затраты по кредитам путем выплаты субсидий до 7 процентов. Здесь главное застройщику получить одобрение банка. После этого акимат поможет в получении субсидий", – сказал Касымбек на пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций.

Он также добавил, что 50% построенного жилья будет реализовано вкладчикам Жилстройсбербанка по фиксированной стоимости.

"На 1 сентября от строительных компаний поступило 72 проекта на сумму 70,4 миллиарда. тенге, из них по 45 проектам уже заключены договора субсидирования . Обеспечен ввод 120,6 тысяч кв. м жилья", – добавил он.

В заключение министр сообщил, что всего до 2020 года запланирован ввод 600 тысяч кв. м жилья.

"50 процентов такого жилья будет реализовано вкладчикам Жилстройсбербанка по фиксированной стоимости. Цены в Астане и Алматы – до 260 тысяч и регионах – до 220 тысяч тенге", – заключил Касымбек.

Популярное

Все
Что говорят эксперты об итогах референдума в Казахстане
Наука как решающий фактор развития Казахстана
Мавзолей Яссауи: задача – сохранить шедевр
Разработку ПЦР для выявления оспы обезьян начали в Казахстане
Главный успех референдума – рост рейтинга Президента
Repas и гномон на «Медеу»
Работу на Тенгизе предлагали мошенницы казахстанцам
Как в партии "Ак жол" оценивают итоги референдума
Представители Народной партии Казахстана дали оценку прошедшему референдуму
Глава партии "Ауыл" высказался об итогах референдума в Казахстане
Референдум-2022: единое видение будущего страны
Артисты поделились впечатлениями о прошедшем референдуме
Опыт и квалификация
На высочайшем уровне
В соответствии с международными стандартами
Сектор без газа
Итоги на основе наблюдений
Стяг, придающий силы
Горшок разбит! Веселья – море!
Чтоб безопасным был полет
Отцу погибшего от рук террористов казахстанского солдата подарили автомобиль
Отверткой в сердце: очевидцы рассказали об убийстве пассажира такси в Каскелене
Папа Римский сделал заявление насчет Казахстана
Чем грозит Казахстану "лихорадка" мирового продовольственного рынка
"У меня свои счета со Сталиным": воспоминания о Санджаре Джандосове
Как матери семерых детей удается возглавлять республиканскую общественную приемную партии "AMANAT"
Решить проблему дефицита воды в Казахстане позволит строительство трансказахстанского канала
Почему нельзя игнорировать грядущий референдум, объяснил почетный юрист Казахстана
Известные казахстанцы высказались о прошедшем референдуме
Какие места занимают казахстанские боксеры в обновленном рейтинге The Ring
В каком состоянии находится "Қазақстан темір жолы"
Элитные и обычные школы в Казахстане: проблемный вопрос озвучил сенатор
Казахстан принял решение по поводу российских и белорусских грузоперевозчиков
Дефицит казахстанского газа через три года спрогнозировал министр энергетики
ООН сменила международное название Турции
Лобовое столкновение по вине пьяного водителя попало на видео в Актюбинской области
Джонни Депп выиграл суд против Эмбер Херд
Ливень, авария и протесты
Быть ли геологическому туризму в Казахстане?
Крупный пожар на территории ТЭЦ близ Актау попал на видео
Участие казахстанцев в управлении государством расширится – Карин о поправках в Конституцию
Тугжанов высказался о снижении пенсионного возраста в Казахстане
"Казахстан инициирует выход из ЕАЭС": сообщение прокомментировали в Минторговли
Как изменит жизнь каждого казахстанца конституционная реформа
Первоклассника насиловали в частной школе в Алматы
Прогноз погоды на лето в Казахстане представили синоптики
Соцвыплаты повысили дополнительно с апреля в Казахстане
Десятки павлодарцев рискуют остаться без своих домов из-за неожиданного решения местных властей
Казахстанцы штурмуют автосалоны на фоне запуска новой кредитной программы
Знаменитый мавзолей Ахмета Яссауи оказался в зоне риска
Научное открытие фронтового военного врача из Казахстана
Скончалась глава Ассоциации предприятий легкой промышленности Казахстана
Касым-Жомарт Токаев провел встречу с представителями бизнеса – самое главное
Между Казахстаном и Россией возобновляется курсирование поездов – расписание
Четыре казахстанских вуза вошли в мировой рейтинг Times Higher Education
Казахстанцев попросили не паниковать по поводу автокредитов
Экс-аким Кульсары объяснил скандальное видео с "закладкой наркотиков"
Известные казахстанцы высказались о роли референдума в дальнейшей судьбе страны
В Казахстане в очередной раз переносят сроки введения GPP
Лев Лещенко получил ИИН в алматинском ЦОНе

Читайте также

Общество
Программа по "нулевой смертности в армии" появится в Казахс…
Общество
Кариму Масимову продлили арест
Общество
Артисты поделились впечатлениями о прошедшем референдуме
Общество
Знаменитый "Дом невесты" в Петропавловске переживает трудны…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]