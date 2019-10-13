В мире
Строящаяся гостиница обрушилась в США и погребла под собой людей
Спасатели разбирают завалы в Новом Орлеане, где обрушился отель известной сети Hard Rock, передает Ntv.ru.

Здание только строилось, возводили его бок о бок с историческим французским кварталом. Очевидцы успели снять одновременно эффектные и страшные кадры. На записях видно, как из-под падающих конструкций выскакивают люди.

Погибли два человека, еще одного ищут под завалами. Работать приходится крайне осторожно, так как в любую минуту может обрушиться остальная часть конструкции и строительный кран рядом. Полиция оцепила район, жителей нескольких окрестных домов эвакуировали. Пока непонятно, что стало причиной ЧП.


Популярное

Все
Жители Жаркына, пригородного поселка Семея, возмущены низким качеством ремонтируемой дороги
Политическая модернизация: необходимые задачи и неожиданные решения
Около 150 тысяч россиян выехали из Казахстана за две недели
На 10% подорожали отопление и горячая вода для потребителей Караганды
Нет требования – нет и наказания
В Карагандинской области, будет построено 17 новых школ, но зато нет денег на ремонт старых
С вокзала во дворец
Независимость в лицах
Как быть студентам Атырауского инженерно-гуманитарного института, лишенного в апреле текущего года лицензии?
Трое уволены и троим объявлены выговоры в СПК «Тобол» за махинации с сахаром и незаконное предоставление земельных участков
Крупный «улов»
После армии – в вуз
Работать засучив рукава
Тема трубы накануне зимы
Чтобы понимать друг друга
Штраф за спекуляцию
Чтобы помнили
История любви и героизма
Самый читаемый и почитаемый
Долгожданный асфальт
Единовременную выплату ко Дню пожилых людей получат пенсионеры в Казахстане
Вице-премьер Жумангарин высказался о требованиях закрыть границу для россиян
На прощание аким, видимо разозлившись, заявил: «В следующем году у нас будут выборы акима, пусть поставят другого человека, может, он быстрее сделает»
Условия выдачи прибывших в Казахстан россиян озвучили в МВД
40 млн тенге вымогали у астанчанки, шантажируя сливом интимного видео
Пенсионная перезагрузка
Для чего россияне получают ИИН, пояснили в Минцифры
Грабитель с ножом напал на цветочный магазин в Астане
В Казахстане официально появится молодежь категории NEET
Мефедрон изготавливали супруги у себя дома в пригороде Алматы
Выдворение из Казахстана российского хирурга прокомментировали в МВД
Однократный срок президентства: Токаев объяснил суть реформы
ЕНУ получил статус исследовательского университета
Какие тендеры, такая и вода
В моногороде Аксу второй год не могут запустить котельную стоимостью 11 млрд тенге
Может ли сказаться на инфляции большой оборот рублей в Казахстане – ответ главы МНЭ РК
Касым-Жомарт Токаев встретился с корпоративным президентом Samsung Electronics
Более 28 тыс. россиян приехали в Северный Казахстан с 21 сентября
Новый учебный год в Костанае начался с обострения старых проблем
Первоклассникам в Актобе по ошибке сделали прививку вместо пробы Манту
Продолжить традицию китайско-казахстанских отношений и открывать новые возможности
Зачем самолет ВВС США прилетал в Нур-Султан, пояснили в МИД РК
Указ Президента Республики Казахстан
Ракета с космическим кораблем напугала казахстанцев – видео
Где и во сколько смотреть трансляцию поединка Головкин – "Канело"
Торговля людьми: более 20 преступлений выявили полицейские Казахстана
Объявлены новшества ЕНТ-2023
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 14 сентября
В Костанайской области огнем уничтожено и повреждено более 100 жилых домов
Когда столица Казахстана вновь станет Астаной
МВД обратилось к казахстанцам с предупреждением
Реформатор с большой буквы
Об отправленных в Россию вертолетах высказался глава МЧС
Археолог Андрей Астафьев обнаружил в Мангистау древнейший торговый ремесленный центр
Почти на 10 млрд тенге снизили тарифы на комуслуги в 12 регионах
Мусин заехал по "старой доброй привычке" без предупреждения в ЦОН и рассказал, что его там ждало
Закон Республики Казахстан
Наплыв россиян в Казахстан объяснили в МВД РК
«Точечные эксперименты» градостроительства
Тарифы страховых выплат пострадавшим от медиков пациентам предложил Минздрав

Читайте также

Происшествия , В мире
"Не готов убивать": российский рэпер Walkie покончил с собо…
В мире
Названо имя лауреата Нобелевской премии по медицине и физио…
Технологии , В мире
Сервис Google Translate отключили в Китае
Технологии , В мире
Суперкомпьютер Tesla Dojo с первого включения обесточил гор…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]