Строятся из подручных материалов – Ильин о безопасности частных домов на юге Казахстана

Министр по чрезвычайным ситуациям Казахстана Юрий Ильин заявил, что потребует от акиматов сейсмоопасных регионов провести паспортизацию своих зданий и сооружений, сообщает корреспондент Kazpravda.kz .

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«Алматы находится в сейсмоопасной зоне, где возможно землетрясение до 10 баллов. Как недавно выступал аким, сейчас акиматом будет проводиться повторная паспортизация объектов на сейсмоустойчивость», – сказал министр.

По его словам, сейсмоустойчивость объектов будет проверять специализированная организация – Казахский научно-исследовательский и проектный институт строительства и архитектуры, который находится в Алматы.

«Есть Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК, который имеет соответствующую лицензию. Возможно привлечение, как мы говорили с акиматом, иностранных компаний, в частности, японских, которые могут оказать определенное содействие по проведению анализа и выдать заключение по сейсмостойкости зданий и сооружений», – уточнил глава МЧС.

Юрий Ильин отметил, что завтра на межведомственной комиссии будут даны соответствующие рекомендации исполнительным органам.

«Мы потребуем на основе опыта Алматы провести паспортизацию своих зданий и сооружений (в Восточно-Казахстанской, Жамбылской областях и других сейсмоопасных регионах – прим. автора). Проводится работа по поэтапному сейсмоусилению объектов образования, здравоохранения. Это касается и госучреждений… Каждый частник, если он строит дом, должен, прежде всего, согласовать с архитектурой (органы государственного архитектурно-строительного контроля – прим. ред.). Но зачастую, выезжая в регионы, мы видим, что многие частные домовладения строятся, по сути, из подручных материалов. Во многих регионах (это южные регионы) это саманные кирпичи, которые, естественно, не выдерживают не только паводок, но и при землетрясении есть риск, что они обрушатся», – выразил обеспокоенность Юрий Ильин.