​Строятся сады, внедряются проекты

Как стало известно из выступления акима столицы Асета Исекешева, в Астане до конца года будут открыты 30 частных дошкольных учреждений. С 1 июля нынешнего года в частных дошкольных организациях увеличена стоимость государственного образовательного заказа – с 15,9 до 23 тыс. тенге на одного ребенка, при этом родительская оплата снижена с 23 до 20,8 тыс. тенге. Это позволило снизить нагрузку на родителей, появилась альтернатива при выборе между государственным и частным детским садом.

Еще одна новость – в столице будет внедрен проект Оnline School Astana, который даст возможность учащимся и их родителям в онлайн-режиме получать видеоуроки по любым предметам, а также слушать лекции высококвалифицированных преподавателей в легкой, быстро осваиваемой форме. К видеоурокам будут прилагаться письменные конспекты, тесты, тренажеры, инфографика, видеоинфографика.

Внедрение инновационного проекта, сообщает пресс-служба акимата, повысит качество образования, поможет распространению лучших методик преподавания, поднимет престиж учителя, позволит обмениваться опытом педагогам, привлечет родителей к учебному процессу, увеличит возможности обучения для детей с ограниченными возможнос­тями, обучающихся на дому.