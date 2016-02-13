Статьи Стройка – барометр экономики Сакен ОМАРОВ, доцент Таразского государственного университета им. М. Дулати, кандидат философских наук

Импонирует, что будет продолжена дедолларизация экономики. Ведь только в этом случае страна будет ­независима от курса иностранной валюты. Также радует, что, несмотря на трудности, в стране не останавливается жилищное строительство, на что выделяется 360 млрд тенге. Немаловажно и то, что не забывают о необходимой инфраструктуре, которая проводится к новым жилым массивам. И самое главное, как подчеркнул Лидер нации, стоимость жилья будет социально ориентированной.



Не оставляет равнодушным тот факт, что государство продолжит поддерживать развитие малого и среднего бизнеса. Считаю это правильным решением, ведь в развитых странах значимую долю налоговых поступлений составляют отчис­ления представителей именно предпринимательского сектора.



Как отметил Лидер нации, принимаемые Казахстаном антикризисные меры для многих государств были бы непосильными, а у нас мало того, что не сокращается объем социальной помощи, не приостанавливаются начатые проекты, так еще и продолжается строительство промышленных объектов, предусмотрено возведение 42 новых школ для полной ликвидации аварийных школ и трехсменного обучения.



Для успешного решения сложных социально-экономических проблем необходимо в первую очередь межэтническое согласие, укрепление доверия между казахстанцами, которое является своеобразным живительным кислородом и главным условием стабильности, безопасности и семейного благополучия.



За годы суверенного развития созданы главные ценности, которые объединяют всех казахстанцев и составляют фундамент будущего нашей страны. Эти ценности – опыт казахстанского пути. И одной из них являются национальное единство, мир и согласие в нашем обществе, о которых говорится и в Плане нации «100 конкретных шагов».

