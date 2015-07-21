Свежий выпуск Стройотряды: жаркая пора Раушан ШУЛЕМБАЕВА

Как сообщили в управлении молодежной политики города, студенты заняты на строительстве городских поликлиники и инфекционной больницы, многоквартирных жилых домов, участвуют в ремонте общежитий и учебных корпусов своих вузов. Для этого акимат Алматы и Республиканский штаб «Жасыл Ел» разработали совместный план по привлечению студентов на стройки. Организаторы подписали контракты с компаниями, позволяющие молодежи трудоустроить­ся во время каникул. В целях безопасности их приняли на работу в качестве подсобных рабочих – они помогают бетонщикам, каменщикам, наводят на стройплощадке порядок. И получают зарплату до 50 тыс. тенге. Кроме того, надбавку около 17 тыс. тенге оплатит Респуб­ликанский штаб «Жасыл Ел».

Организаторы считают, что, помимо временного заработка, они дают студентам возможность адаптироваться в рабочей среде. И тем самым помогают ребятам стать в будущем ответственными специалистами.



