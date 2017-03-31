​Струны души

Можно с уверенностью сказать, что музыка сопровождает сельского мастера всю его жизнь. Звуки струнного аккомпанемента, как и многие дети, он слышал с раннего возраста. Именно они пробудили в мальчике любовь к народному творчеству. Балтабай получил диплом Шымкентского педагогического института, поступил в консерваторию в Алматы по классу домбры и кобыза, а спустя годы учебы решил вернуться домой и обучать музыке сельских ребятишек. Так началась его многолетняя педагогическая деятельность, которая продолжается по сей день в Игиликской музыкальной школе, несмотря на то, что он находится уже на заслуженном отдыхе.

Параллельно Балтабай присое­динился к семейному оркестру Даурбековых, который в свое время был очень известен, и слава гремела на всю область. Но с каж­дым годом ему хотелось большего, в нем проснулось желание не просто играть, а нау­читься делать музыкальные инструменты. Его сердце тянулось к тому, чтобы попробовать сделать домбру свои­ми руками. Часами рассматривал инст­румент, и Балтабаю казалось, что все у него получится. Но тогда он еще многого не знал и не умел. Однажды услышав от знакомых, что этому поистине нелегкому, но очень интересному древнему ремеслу учат в Алматы, поехал туда.

Спустя время ныне известный профессионал вернулся в родной аул и с 1996 года занялся производством музыкальных инструментов самостоятельно. Подходящей древесины в округе не оказалось, пришлось заказывать в Алматы и Шымкенте. Для этого дела не подходили обычные карагачи, тополя и туи. Нужны были представители более благородных пород – красное дерево, дуб, бук, орешник. Также важно качество струн. Не всякая леска будет издавать красивый протяжный звук. За ее подбором умелец следит лично. В остальном ему помогают сыновья Билтебай и Алмабай, а также внук Жандос, которым он передает секреты изготовления казахских народных инструментов. За несколько лет они прекрасно освоили технику резьбы по дереву и научились оригинальному художественному оформлению.

В семейной мастерской изготавливают и сувениры в виде музыкальных инструментов. Среди них – қуыршақ, балдырған и другие. Вся продукция выполняется исключительно из древесины. Цены варьируются от 2 000 тенге и выше в зависимости от мате­риала, из которого изготовлено изделие, и его вида. Самый дорогой музыкальный инструмент обходится покупателям примерно в 300 тыс. тенге.

Но оно того стоит, ведь сколько нужно знаний, умений и терпения, чтобы добиться такой красоты и правильного звучания инст­румента! По признанию Балтабая, секрет последнего кроется в умелой расстановке внутренних перемычек, которые одновременно придают и жесткость корпусу изделия. Здесь важно все: и уклон перегородок, и расстояние между ними, и их размеры. Это и есть самое сложное в работе. По его словам, каждый мастер делает это по-своему, но у него собственные предпочтения. Он добивается того, чтобы извлеченный чистый звук висел в воздухе на протяжении долгого времени.

– Вот такая домбра была у Абая, – с гордостью демонстрирует свое произведение Балтабай. – Видите, она не такой формы, к какой привыкло большинство. Да и звучание несколько отличается.

Всего же сельский умелец делает 13 видов музыкальных инструментов, в том числе жетіген, қоссаз, қылқобыз, сыбызғы, сылдырмақ, домбыра бас, тоқыл­дақ, сазсырнай и другие. Некоторые из них выставлялись в прошлом году во время праздничной экспозиции в Национальном музее Республики Казахстан в рамках Дней Жамбылской области в Астане.

67-летний Балтабай Даурбеков, неоднократно отмеченный дипломами, грамотами и медалями за заслуги в образовании и культуре, активно готовится к предстоящей Международной выставке «ЭКСПО-2017». Особые надежды мастера связаны с его авторским проектом – домброй «Аққу» («Белый лебедь»). Это поис­тине бесподобный экземпляр. Его корпус состоит из двух разных по размеру видов домбры, склеенных между собой. Концы двух его грифов выполнены в форме лебединых голов, а над верхней частью расположены «крылья». Музыкант может по очередности играть то на ниж­ней, то на верхней части домбры, которая бывает в основном светлых тонов – от белого до привычного желтовато-коричневого. По словам умельца, в основу его проекта легла именно домбра Абая. Изготавливают «Белого лебедя» в основном в подарок на заказ.

Продукция сарысуского мастера пользуется большим спросом не только в родном ауле Игилик, но и в соседних селах, других райо­нах области, а также в Таразе и Алматы. Один экземпляр «Аққу» увезли в частную коллекцию во Францию. Но в последнее время все больше заказов поступает из Китая, где проживает немало казахов. Недавно был заказ на 150 (!) изделий разного типа. Их приобрели для местного музыкального ансамбля. Почему так много? Дело в том, что все инструменты разные по звучанию. К примеру, один выполняет функцию баса, другой выступает альтом.

– С давних времен ни один казахский праздник не обходится без традиционной музыки. Игра на домбре и кобызе стала неотъем­лемой частью любых застолий и торжеств, талантливые музыканты всегда были желанными гостями и всеобщими любимцами, а сами инструменты – душой народа, – говорит Балтабай Даурбеков.