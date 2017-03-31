​Струны души

Свежий выпуск
625
Михаил Тё, Жамбылская область

Можно с уверенностью сказать, что музыка сопровождает сельского мастера всю его жизнь. Звуки струнного аккомпанемента, как и многие дети, он слышал с раннего возраста. Именно они пробудили в мальчике любовь к народному творчеству. Балтабай получил диплом Шымкентского педагогического института, поступил в консерваторию в Алматы по классу домбры и кобыза, а спустя годы учебы решил вернуться домой и обучать музыке сельских ребятишек. Так началась его многолетняя педагогическая деятельность, которая продолжается по сей день в Игиликской музыкальной школе, несмотря на то, что он находится уже на заслуженном отдыхе.

Параллельно Балтабай присое­динился к семейному оркестру Даурбековых, который в свое время был очень известен, и слава гремела на всю область. Но с каж­дым годом ему хотелось большего, в нем проснулось желание не просто играть, а нау­читься делать музыкальные инструменты. Его сердце тянулось к тому, чтобы попробовать сделать домбру свои­ми руками. Часами рассматривал инст­румент, и Балтабаю казалось, что все у него получится. Но тогда он еще многого не знал и не умел. Однажды услышав от знакомых, что этому поистине нелегкому, но очень интересному древнему ремеслу учат в Алматы, поехал туда.

Спустя время ныне известный профессионал вернулся в родной аул и с 1996 года занялся производством музыкальных инструментов самостоятельно. Подходящей древесины в округе не оказалось, пришлось заказывать в Алматы и Шымкенте. Для этого дела не подходили обычные карагачи, тополя и туи. Нужны были представители более благородных пород – красное дерево, дуб, бук, орешник. Также важно качество струн. Не всякая леска будет издавать красивый протяжный звук. За ее подбором умелец следит лично. В остальном ему помогают сыновья Билтебай и Алмабай, а также внук Жандос, которым он передает секреты изготовления казахских народных инструментов. За несколько лет они прекрасно освоили технику резьбы по дереву и научились оригинальному художественному оформлению.

В семейной мастерской изготавливают и сувениры в виде музыкальных инструментов. Среди них – қуыршақ, балдырған и другие. Вся продукция выполняется исключительно из древесины. Цены варьируются от 2 000 тенге и выше в зависимости от мате­риала, из которого изготовлено изделие, и его вида. Самый дорогой музыкальный инструмент обходится покупателям примерно в 300 тыс. тенге.

Но оно того стоит, ведь сколько нужно знаний, умений и терпения, чтобы добиться такой красоты и правильного звучания инст­румента! По признанию Балтабая, секрет последнего кроется в умелой расстановке внутренних перемычек, которые одновременно придают и жесткость корпусу изделия. Здесь важно все: и уклон перегородок, и расстояние между ними, и их размеры. Это и есть самое сложное в работе. По его словам, каждый мастер делает это по-своему, но у него собственные предпочтения. Он добивается того, чтобы извлеченный чистый звук висел в воздухе на протяжении долгого времени.

– Вот такая домбра была у Абая, – с гордостью демонстрирует свое произведение Балтабай. – Видите, она не такой формы, к какой привыкло большинство. Да и звучание несколько отличается.

Всего же сельский умелец делает 13 видов музыкальных инструментов, в том числе жетіген, қоссаз, қылқобыз, сыбызғы, сылдырмақ, домбыра бас, тоқыл­дақ, сазсырнай и другие. Некоторые из них выставлялись в прошлом году во время праздничной экспозиции в Национальном музее Республики Казахстан в рамках Дней Жамбылской области в Астане.

67-летний Балтабай Даурбеков, неоднократно отмеченный дипломами, грамотами и медалями за заслуги в образовании и культуре, активно готовится к предстоящей Международной выставке «ЭКСПО-2017». Особые надежды мастера связаны с его авторским проектом – домброй «Аққу» («Белый лебедь»). Это поис­тине бесподобный экземпляр. Его корпус состоит из двух разных по размеру видов домбры, склеенных между собой. Концы двух его грифов выполнены в форме лебединых голов, а над верхней частью расположены «крылья». Музыкант может по очередности играть то на ниж­ней, то на верхней части домбры, которая бывает в основном светлых тонов – от белого до привычного желтовато-коричневого. По словам умельца, в основу его проекта легла именно домбра Абая. Изготавливают «Белого лебедя» в основном в подарок на заказ.

Продукция сарысуского мастера пользуется большим спросом не только в родном ауле Игилик, но и в соседних селах, других райо­нах области, а также в Таразе и Алматы. Один экземпляр «Аққу» увезли в частную коллекцию во Францию. Но в последнее время все больше заказов поступает из Китая, где проживает немало казахов. Недавно был заказ на 150 (!) изделий разного типа. Их приобрели для местного музыкального ансамбля. Почему так много? Дело в том, что все инструменты разные по звучанию. К примеру, один выполняет функцию баса, другой выступает альтом.

– С давних времен ни один казахский праздник не обходится без традиционной музыки. Игра на домбре и кобызе стала неотъем­лемой частью любых застолий и торжеств, талантливые музыканты всегда были желанными гостями и всеобщими любимцами, а сами инструменты – душой народа, – говорит Балтабай Даурбеков. 

Популярное

Все
Заявки? Кто ж их читает…
Заинтересованы в новых контактах
Область сотворения добра
По полям, по полям синий трактор едет к нам
Обыграть рулетку
Друг в беде не бросит
Весна пришла!
Как в кино
Указ Президента Республики Казахстан
Стоп бытовому насилию!
«Кошмары» на площадке автохлама
Что доля – то неволя…
Указ Президента Республики Казахстан
Солнце сияет, реки расширяет
Гранты для «своих»
Указ Президента Республики Казахстан
Подъемные врачей поднимают больных
Самый популярный – футбол
Королевская битва
Ураган согнул трубу
В Восточном Казахстане начался период ледохода
Уголовное дело завели на членов "Народного совета трудящихся Петропавловска"
Перед Парламентом VIII созыва стоят масштабные и важные задачи – глава Сената
Рудные богатства стране не нужны?
Аутизм, а 2 апреля отмечается Всемирный день распространения информации об этой проблеме, ученые признали чумой XX века. А эпидемией XXI, по всей видимости, станет так называемый цифровой аутизм. И этот диагноз ничуть не легче, тревожатся практикующие врачи
В чем смысл и цель глубинных реформ?
Полный текст выступления президента на открытии первой сессии Парламента VIII созыва
Ответственность перед народом и историей
Золото может работать как механизм снижения давления на курс тенге, обеспечивая сохранность тенговых сбережений
Следующую встречу секретарей советов безопасности ШОС решили провести в Казахстане
"Провокации и предательство должны жестко пресекаться" – АНК о создании "народного совета" в Петропавловске
В Алматы в Военно-исторический музей передали реликвии героя-казахстанца
Двенадцать реабилитационных центров построят в Казахстане
Настоящая карета, «ириски» на стенах и лифт размером с комнату – все это можно увидеть и потрогать в закулисье «Астана Оперы»
Спикером Мажилиса избран Ерлан Кошанов
В Казахстане будет запущена новая юношеская футбольная лига, которая не имеет аналогов в нашей стране
Жизнь после смерти
Есть статус - будут и достижения
Сатпаевские лицеисты выиграли образовательную путевку в Великобританию в трехъязычном состязании на тему экологии
Выступление Токаева на открытии первой сессии Парламента VIII созыва – самое главное
Отечественный бизнесмен планирует реализовать национальную идею казахов в Тургайской степи. Он потратит на это более трех миллиардов тенге
Ербол Тлешов возглавил Комитет языковой политики МНВО РК
Общественный транспорт Астаны в месяц Рамадан будет работать бесплатно
Праздник обновления, гендерного равенства, женской энергии и материнской любви или просто еще один выходной? В преддверии Международного женского дня «Казахстанская правда» спрашивала у представителей разных сфер деятельности: что значит для них 8 Марта?
Вчера в редакциях газет «Егемен Қазақстан» и «Казахстанская правда» с раннего утра было непривычно шумно и суетливо. Мужчины с сосредоточенными лицами в строгих костюмах собирались в гостевом фойе здания, время от времени заглядывая в свои гаджеты, будто готовились к самому главному экзамену в своей жизни. А как же иначе? Всем хотелось достойно поздравить лучшую половину человечества с весенним праздником
Ребенка затянуло в грязь в Атырау – видео
Девушек лёгкого поведения с сайта "Кыздар.нет" вычислили полицейские Туркестана
Список прошедших в депутаты Мажилиса по одномандатным округам озвучили в ЦИК
Когда начнут начислять компенсацию по депозитам в Казахстане
В новых спорткомплексах должны быть все условия для людей с особыми потребностями – Смаилов
В Актау 14-летняя девочка забеременела от отца-насильника
Был запрос – есть ответ
Стали известны подробности нападения с ножом на имама в Астане
Более 2,5 тысячи человек разыскивают правоохранительные органы Казахстана
Супруги с 4-месячной дочерью погибли в ДТП в Атырауской области
Экс-министр Елжан Биртанов назначен советником председателя QazMed
Пациент упал со 2-го этажа больницы в Актау
47 тысяч превысило число погибших в результате землетрясений в Турции
Телеграммы поздравления поступают в адрес президента Казахстана по случаю праздника Наурыз
Житель Актау подозревается в убийстве своих троих детей

Читайте также

Расчеты помощи
У сильного всегда бессильный виноват
Куда податься бедному студенту?
Горит камыш – сидите дома

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]