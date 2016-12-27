По своей форме жетыген напоминает гусли или лежачую арфу. Самый древний тип жетыгена представлял собой продолговатый ящик, выдолбленный из куска древесины. На таком жетыгене не было верхней деки, но имелись колки из асыков. Струны натягивались рукой с наружной стороны инструмента. Позднее верхняя часть жетыгена была накрыта деревянной декой. Передвигая асыки, можно было подстраивать струну: если их сближали, строй повышался, раздвигали – понижался.
Реконструированный магистром искусств Нургуль Жакыпбек жетыген сделан из красного дерева оптимальной толщины, позволяющей извлекать нужный продолговатый и отчетливый звук. Если раньше подставками для струн служили асыки или дерево, то сейчас они прочные, пластмассовые. Помимо основного предназначения несут и декоративную функцию. 22 струны вместо привычных 7, по словам музыканта, позволили значительно расширить диапазон звучания.
Возрождение древнего инструмента, а точнее – его трансформация, стало для Нургуль делом семейным – дизайн представленного публике нового жетыгена выполнил ее супруг художник Асет Жакыпбек. Поскольку специальной деревообрабатывающей аппаратурой семейная пара энтузиастов не располагает, производство составных частей инструмента приходится заказывать в Китае, но сборку жетыгена производят в Казахстане. За последние 3 года было изготовлено 40 экземпляров.
– Люблю экспериментировать со звуком, а потому не могу заявить, что представленная сегодня версия жетыгена окончательная. Я все еще пребываю в поиске оптимального варианта, ведь от формы и материала меняется и звучание инструмента, – говорит Нургуль Жакыпбек. – Жетыген для меня – и страсть, и вдохновение. Исследуя историю его создания, я выдвинула теорию, что в древние времена жетыген применяли для исцеления души и моральной поддержки...
В рамках презентации, состоявшейся в Музее казахских народных музыкальных инструментов, прошел и концерт, на котором Нургуль Жакыпбек вместе со своими учениками исполнили на новом жетыгене народные песни и инструментальные композиции. Вместе с тем публике была представлена еще одна ее авторская работа – результаты своих исследований Нургуль собрала в учебно-методической книге «Жетыген».