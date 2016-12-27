​Струны души

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Уак МАНБЕТЕЕВ, Алматы

По своей форме жеты­ген напоминает гус­ли или лежачую арфу. Самый древний тип жетыгена представлял собой продолговатый ящик, выдолбленный из куска древесины. На таком жетыгене не было верх­ней деки, но имелись колки из асыков. Струны натягивались рукой с наружной стороны инструмента. Позднее верх­няя часть жетыгена была накрыта деревянной декой. Передвигая асыки, можно было подстраивать струну: если их сближали, строй повышался, раздви­гали – понижался.

Реконструированный магистром искусств Нургуль Жакыпбек жеты­ген сделан из красного дерева оптимальной толщины, позволяю­щей извлекать нужный продолго­ватый и отчетливый звук. Если раньше подставками для струн служили асыки или дерево, то сейчас они проч­ные, пластмассовые. Помимо основного предназначения несут и декоративную функ­цию. 22 струны вместо привычных 7, по словам музыканта, поз­волили значительно расширить диапазон звучания.

Возрождение древнего инструмента, а точнее – его трансформация, стало для Нургуль делом семейным – дизайн представленного публике нового жетыге­на выполнил ее супруг художник Асет Жакыпбек. Поскольку специальной дерево­обрабатывающей аппаратурой семейная пара энтузиастов не располагает, производство составных частей инструмента приходится заказывать в Китае, но сборку жеты­гена производят в Казахстане. За пос­ледние 3 года было изготовлено 40 экземпляров.

– Люблю экспе­ри­менти­ровать со звуком, а потому не могу заявить, что представленная сегодня версия жетыгена окончательная. Я все еще пребываю в поис­ке оптимального варианта, ведь от формы и материала меняется и звучание инструмента, – говорит Нургуль Жакыпбек. – Жетыген для меня – и страсть, и вдохновение. Исследуя историю его создания, я выдвинула теорию, что в древние времена жетыген применяли для исцеления души и моральной поддержки...

В рамках презентации, состоявшейся в Музее казахских народных музыкальных инструментов, прошел и концерт, на котором Нургуль Жакыпбек вместе со своими учениками исполнили на новом жетыгене народные песни и инструментальные композиции. Вместе с тем публике была представлена еще одна ее авторская работа – результаты своих исследований Нургуль собрала в учебно-методической книге «Жетыген».

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