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​Стружка превращается… в бетон
Галина Вологодская, Усть-Каменогорск

Свой вариант современного стройматериала разработал выпускник Назарбаев Интеллектуальной школы в Усть-Каменогорске, проект которого занял призовое место на республиканском конкурсе «Химик-исследователь». Детский мозг, по словам учителей, словно сенсор, улавливает перспективу технического прогресса. В строительной сфере, например, успех во многом будут определять свойства применяемых материалов, в том числе их практичность, безопасность, долговечность. Как рассказала пресс-секретарь устькаменогорской НИШ химико-биологического направления Роза Кумаргажина, именно за решение такой задачи взялся ученик 11­-го класса Диас Бекешов.

– Диас исследовал возможности арболита (разновидности легкого бетона) с органическим наполнителем, – рассказала представитель НИШ. – В течение месяца он собирал информацию, смотрел литературу, еще месяц разрабатывал технологию. Экспериментально-опытным путем изучил свойства различных древесных стружек, выяснил, что наиболее оптимален наполнитель, полученный из древесины ели.

Научными руководителями ученического проекта стали доцент Восточно-Казахстанского государственного технического университета Батима Тантыбаева и учитель химии Гульжанар Кудербаева. Вместе со старшеклассником они пришли к выводу о возможности использования более дешевого сульфата меди вместо применяемого в заводских условиях хлорида кальция. В итоге удалось получить материал, который отличается высокой теплоизоляцией, экологичностью, прочностью и более низкой, по сравнению с аналогами, себестоимостью.

– Арболит незаменим при возведении частных домов, – отметила Роза Кумаргажина. – Участники научного проекта нашли возможность испытать бетон, полученный по технологии Диаса. Они смогут наблюдать за «экспериментальной» стройкой, чтобы понять, как ведет себя материал.

Всего в республиканском ученическом конкурсе, который прошел в Астане 8–9 апреля, приняли участие 47 школьников из всех регионов страны. Строгое жюри присудило проекту одиннадцати-классника НИШ из Усть-Каменогорска третье место.

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