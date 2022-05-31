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Общество
"Сценарий" распространения оспы обезьян по миру появился в Сети

Пользователи Сети распространяют документ, в котором изложен якобы сценарий распространения оспы обезьян по миру, согласно ему уже в следующем году болезнь унесет жизни 271 миллиона человек. Это неправда, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Stopfake.kz

На самом деле распространяемый документ является страницей из отчета об учениях, которые в 2021 году проводили организации «Инициатива по сокращению ядерной угрозы» (NTI) и Мюнхенская конференция по безопасности.

Сценарий является полностью вымышленным, несмотря на то, что в нем фигурирует реально существующая оспа обезьян. В нем указаны вымышленные события и страны, такие как Бриния и Арника.

Число жертв и темпы развития болезни также ничем не обоснованны и указаны в сценарии лишь для того, чтобы сделать симуляцию более правдоподобной.

Тем не менее сам документ в целом стал предметом обсуждения сторонников конспирологии. Некоторые из них считают, что он доказывает, что вспышка оспы обезьян была спланирована. Эту теорию опроверг портал Bloomberg.

Хайме Ясиф, доктор биофизики и вице-президент «Инициативы по сокращению ядерной угрозы», также сообщил, что проведенные в минувшем году учения проводились по полностью вымышленному сценарию и не являлись «репетицией» реальной вспышки заболевания.

«NTI придумала этот вымышленный сценарий, чтобы участники могли обсудить необходимые улучшения, которые позволили бы нам лучше предотвращать и реагировать на возможные пандемии, такие как COVID-19. Для целей упражнения мы выбрали возбудитель, который будет иметь отношение к нашему вымышленному сценарию. Поэтому мы выбрали обезьянью оспу среди других возможностей», – сказал он.

Таким образом, распространяемый документ не является сценарием реальной вспышки заболевания. Это лишь страница из отчета по проведению учений, основанных на вымышленных событиях.

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