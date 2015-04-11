Рухани Жаңғыру Сценическая сессия Уак МАНБЕТЕЕВ, Алматы

На сцене Дворца студентов им. У. Джолдасбекова свои театральные постановки об истории формирования Казахского ханства представили творческие студенческие группы 14 факультетов университета.



– Цель проведения "Студенческой весны" – воспитание духовно-нравственных ценностей у молодежи, популяризация среди студентов важных событий, происходящих в стране, выявление творческого потенциала, – пояснила директор департамента по воспитательной работе КазНУ Мендигуль Ногайбаева. – Формат конкурса был выстроен с учетом юбилейных дат нынешнего года: три номинации – театральная, песенная и танцевальная – были посвящены 550-летию Казахского ханства, 70-летию Великой Победы и 20-летию Ассамблеи народа Казахстана соответственно.



Выступления самодеятельных артистов и коллективов оценивало профессиональное жюри в составе историков и актеров городских театров. Самым убедительным, по их единогласному мнению, оказался студент 3-го курса факультета филологии, литературоведения и мировых языков Сакен Есенгелдиев. Он и стал победителем в номинации "Лучшая мужская роль" за поиск творческих решений в раскрытии образа Абылай-хана, а творческий коллектив его факультета занял 1-е общекомандное место. Эпизод из жизни и деятельности Жанибек-хана, представленный факультетом истории, археологии и этнологии, а также исторические постановки факультета довузовского образования о ханах Тахире, Мамаше, Буйдаше, Ахмете и Тогыме удостоились второго призового места. Студенты факультета географии и природопользования за сценический образ Есим-хана и актерский коллектив Высшей школы экономики и бизнеса за постановку об Абулхаире поделили третье место.



