СЦК вводит новый формат брифингов Официально 997

Служба центральных коммуникаций продолжает внедрять новые форматы работы. Об этом заявил заместитель директора – официальный представитель СЦК Мурат Жуманбай.



"Теперь каждый понедельник на нашей площадке будет предоставляться анонс всех предстоящих мероприятий с участием Главы государства, Премьер-министра и вице-премьеров, депутатов Парламента и руководителей других государственных органов», - сказал спикер.



По словам Мурата Жуманбая, исходя из наиболее освещаемых в СМИ вопросов, информационных трендов в социальных сетях, СЦК будет приглашать на еженедельный брифинг официальных представителей и пресс-секретарей государственных органов.



"Это обусловлено необходимостью оперативного предоставления достоверной информации для населения. Таким образом, мы даем еще одну возможность СМИ получать необходимые комментарии и ответы на свои вопросы на площадке СЦК", - резюмировал он.

