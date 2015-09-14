Студенческая аудитория – космонавтам Мариям КУСАИНОВА

Мероприятие приурочено к празднованию нескольких юбилейных дат – 550-летие Казахского ханства, 20-летие Конституции РК и Ассамблеи народа Казахстана, 60-летие космодрома Байконур, а также к международной выставке EXPO в Астане по инициативе студентов университета. Будущие специалисты-аграрии обратились к молодежи Казахстана с патриотическим призывом – знать своих героев.

Во флэшмобе «Қазақстан, алға, – ғарышта самға» приняли участие 550 студентов вуза, цифра символизирует знаменательную дату – 550-летие образования Казахского ханства, затем в зал вынесли портреты Тохтара Аубакирова, Талгата Мусабаева и Айдына Аимбетова, бороздивших космическое пространство и способствовавших росту авторитета Казахстана на международном уровне. А театрализованная постановка «Алға, Қазақстан» объединила общей идеей более сотни студентов.

– Полет в космос Айдына Аимбетова – знаковое для нас событие, – считает студентка 4-го курса КазАТУ Армангуль Жунусова. – Мы гордимся нашим земляком и уверены, что полет Айдына Аимбетова внесет существенный вклад в отечественную космонавтику.

Завершилось мероприятие праздничным концертом, организованным факультетом общественных профессий.