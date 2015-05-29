Студенческая лига

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Юрий МАКАРОВ
На церемонии открытия состязаний участниц приветствовали проректор академии по воспитательной и спортивной работе Мухтар Ескалиев, бывший главный тренер алматинской команды «Университет» Шора Юмашев, ветеран казахстанского баскетбола Сергей Соломеев. Завершатся соревнования 30 мая.
В воскресенье – финиш
18-й этап «Джиро д’Италия» (Монте Ороньо – Вербания, протяженность 170 км) выиграл, уйдя в одиночку в отрыв, бельгиец Филипп Жильбер из команды BMC Racing. Обладатель розовой майки – испанец Альберто Контадор из Tinkoff-Saxo – занял здесь 12-е место и перед тремя заключительными этапами еще больше укрепил свою позицию лидера. Второе и третье места все также оставались за гонщиками «Астаны», но испанец Микель Ланда и итальянец Фабио Ару проигрывали Контадору уже более 5 и 6 минут соответственно.
Зато прочны лидирующие позиции «Астаны» и Фабио Ару в командном зачете и номинации «Лучший молодой гонщик». Вчера и сегодня на Giro d’Italia два сложных горных этапа, финиш многодневки – 31 мая.
Жесткое сито Парижа
На проходящем в Париже турнире «Ролан Гаррос» во второй круг женского парного разряда пробились казахстанские теннисистки Ярослава Шведова и Зарина Дияс. Шведова вновь играет с австралийкой Кэйси Деллакуа. На старте они не знали проблем в матче с Чань Чиньвэй (Тайвань) и Лорен Дэвис (США) – 6:1, 6:2. Зарина Дияс выступает во французской столице с китаянкой Сюй Ифань. В первом круге они с трудом обыграли Надежду Киченок (Украина) и Ралуку Олару (Румыния) – 5:7, 7:6, 6:4.
В мужском парном разряде Андрей Голубев (Казах­стан) и Денис Истомин (Узбекистан) дальше второго круга не прошли, на этом рубеже их остановили французы Пьер-Юге Эрбер и Николя Маю. В женском одиночном разряде на той же позиции зачехлили ракетки наши Юлия Путинцева (она уступила Элине Свитолиной из Украины) и Зарина Дияс (проигрыш бельгийке Элисон Ван Уйтванк). И наконец, еще одна турнирная потеря: в смешанном разряде (миксте) Ярослава Шведова и Рохан Бопанна из Индии свой первый матч тоже проиграли...
Колеса Семиречья
Интересное сообщение мы получили из пресс-службы Казах­станской федерации велоспорта. На днях континентальную лицензию Международного союза велосипедистов (UCI) получила еще одна, причем новая, казахстанская профессиональная мужская велокоманда Seven Rivers. В ее состав под руководством генерального менеджера Болата Раимбекова и спортивного директора Кайрата Байгудинова вошли 10 велогонщиков с профессиональными лицензиями: Галым Ахметов, Павел Гацкий, Антон Кузьмин, Нурболат Кулимбетов, Юрий Натаров, Матвей Никитин, Никита Панасенко, Роман Семенов, Сергей Шемякин и Григорий Штейн.
Первый вице-президент Казахстанской федерации велоспорта Раимбек Баталов по этому поводу высказал мнение, что новая профессиональная велокоманда Seven Rivers – большой успех нашей федерации. У отечественных велогонщиков теперь будет больше возможностей проявить себя на престижных соревнованиях и завоевывать очки в мировом рейтинге.

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