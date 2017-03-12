Студенческая олимпиада в честь деятелей культуры РК пройдет в Алматы
С 16 марта по 21 апреля состоится IX Республиканская студенческая олимпиада, посвященная выдающимся деятелям культуры Казахстана, передает Kazpravda.kz.
Организатор мероприятия – Казахская национальная консерватория имени Курмангазы.
Студенческое соревнование пройдет по шести направлениям (специальностям): "Искусство", "Инструментальное исполнительство", "Дирижирование (хоровое)", "Вокальное искусство", "Традиционное музыкальное искусство", "Композиция" и "Арт-менеджмент".
Олимпиада призвана развить профессиональные навыки будущих специалистов, стимулировать учебно-познавательную деятельность студентов, а также выявить и поддержать наиболее талантливую и одаренную молодежь.
16 марта в 10:00 в большом зале КНК состоится торжественное открытие олимпиады. На церемонии открытия с приветственным напутствием к участникам выступят ректор консерватории им. Курмангазы, Народная артистка РК Жания Аубакирова и заместитель исполнительного директора Фонда Первого Президента РК – Лидера нации Сергей Тохтаров.
"Несомненная уникальность этого проекта заключается в том, что Казахская национальная консерватория имени Курмангазы, будучи одним из главных центров высшего профессионального музыкального образования в Казахстане, становится стартовой площадкой для талантливой творческой молодежи из всех уголков нашей страны. Юным участникам предстоит серьезный конкурс, результаты которого определят лучших – будущую элиту музыкантов. Я уверена, что такие олимпиады нужны начинающим профессионалам, чтобы познать тайны успеха на сцене. Благодаря им они учатся побеждать", – отмечает Жания Аубакирова.
В церемонии открытия олимпиады примут участие фольклорно-этнографический ансамбль "Туран", этно-фольклорный ансамбль "Хассак", ансамбль саксофонистов "Sax Chorus" по руководством Игоря Шубина, дуэт виолончелистов – Эльдар Айтбеков и Максат Нурланов, концертмейстер Эльмира Валеева, смешанный хор консерватории, дирижер Ян Рудковский, лауреаты прошлых республиканских олимпиад Нуржан Тажикенов (домбра), Абылай Тлепбергенов (домбра), Кеменгер Кадырбеков (дирижер).