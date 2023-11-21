Студенческие метры

Студентов становится больше как за счет естественного прироста, так и в связи с тем, что ежегодно растет поток иногородних и иностранных учащихся. На сегодняшний день почти треть из всех обучающихся проживают в студенческих общежитиях, еще пять лет назад эта цифра едва достигала двадцати процентов.

По информации Комитета высшего и послевузовского образования Министерства науки и высшего образования, в стране действуют около четырехсот студенческих общежитий.

– Основную нехватку традиционно испытывает Алматы, – комментирует Гульзат Кобенова, председатель Комитета высшего и послевузовского образования. – Это объясняется самым большим количеством вузов, их в городе 39, и, соответственно, студентов примерно 178 тысяч. В итоге треть от всего дефицита по Казахстану приходится на крупнейший мегаполис. Помимо Алматы, дефицит испытывают еще пять регионов – Астана, Северо-Казахстанская, Акмолинская, Туркестанская и Костанайская области. При этом по некоторым вузам имеется даже профицит мест – 16 594.

Совсем недавно в Казахстане стартовала программа строительства студенческих общежитий в рамках ГЧП. Сегодня мы уже можем оценить первые результаты. Активнее в программе участвуют государственные учебные заведения. В структуре частного образования проблема решается медленнее. Именно на студентов частных вузов и приходится основной дефицит – около 80% от общего числа нуждаю­щихся в жилье. Из них наиболее многочис­ленная группа – учащиеся первого и второго курсов. Старшекурсники преимущественно предпочитают, объединяясь в группы по три-четыре человека, вскладчину арендовать отдельные квартиры.

По данным МНВО РК, в рамках реализации п. 65 «Введение к 2025 году не менее 50 000 новых мест в общежитиях колледжей и университетов» Дорожной карты по исполнению предвыборной программы партии «Amanat» «Путь перемен: достойную жизнь каждому!» за 2018–2022 годы введено 168 общежитий на 40 662 места, из них 99 общежитий на 26 390 мест – для студентов вузов.

В 2018 году введено 7 общежитий на 4 141 место, а в 2022-м уже 30 общежитий на 7 099 мест. До начала реализации механизма размещения государственного заказа на обеспечение местами в общежитиях (за 2007–2017 годы) в стране было построено порядка 10 тыс. мест, которые на сегодня реализуются всего за один год.

По состоянию на 15 ноября в текущем году запланирован ввод 44 общежитий на 10 944 места, из них для студентов вузов – 32 общежития на 8 588 мест. Из запланированных на этот год общежитий уже введено в эксплуатацию 25 – на 5 935 мест, из них для студентов вузов – 16, на 4 329 мест. Кроме того, одно общежитие на 300 мест в Алматы введено вне плана путем передачи объекта на баланс.

Студенты, не попавшие в число счастливых обладателей койко-мест, на улице поголовно не остаются, как расписывают в соцсетях хейтеры-«правдолюбы». Большинство из стоящих в очереди перераспределили в частные хостелы. Многие алматинские университеты заключили договоры на размещение студентов в подобных гостиницах с условиями, практически не отличающимися от стандартных студенческих квадратных метров, а порой и гораздо более высокого уровня.

Получение места в общежитии – процедура довольно прозрачная. С 1 сентября текущего года Законом РК «Об образовании» предусмотрено обеспечение вузами всех своих обучающихся местами в общежитиях. Кроме того, с 1 сентября 2023 года в период получения образования за проживание в общежитиях вузов предусмотрена компенсация детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также гражданам Республики Казахстан из числа молодежи, потерявшим или оставшимся без попечения родителей, до совершеннолетия и лицам с инвалидностью 1-й и 2-й групп, лицам с инвалидностью с детства, детям с инвалидностью в размере, не превышающем 29 МРП (100 050 тенге).