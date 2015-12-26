​Студенческий диспут

В дискуссиях молодежь двух регионов ответила на вопросы, как она понимает идею «Мәңгілік Ел» и какой вклад может внести в ее осуществление. Участники отметили, что не следует судить о государстве по национальности граждан: казахи, русские, корейцы, немцы… – все казахстанцы. Для них знание государственного языка – неотъемлемая часть, а судьба каждого неразрывно связана с тем, что происходит в стране. Это поможет преодолеть любой кризис. И «если выезжаем в другие страны, то при встрече с соотечественниками с любовью демонстрируем знание казахского языка и гордимся своей Родиной». И это главное достижение в укреплении единого общества.