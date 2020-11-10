Студенческий совет при МОН создадут в Казахстане

Кроме того, Аймагамбетов заявил о необходимости активно развивать студенческие волонтерские организации.



"Этот механизм на сегодняшний день работает не столь эффективно, как хотелось бы. Мы знаем, что существует большое количество инициатив, для реализации которых активистам не хватает либо опыта, либо каких-то других условий. Сильные волонтерские организации смогут оказывать поддержку в этих вопросах, - отметил министр.





Планируется, что в рамках концепции студентоцентрированного обучения органы студенческого самоуправления должны напрямую участвовать в решении вопросов, касающихся студенчества. Председатели, в свою очередь, получат право участвовать в работе университетских СД (советов директоров) и влиять на повышение качества принимаемых решений в контексте самих обучающихся.