Студенческий совет при МОН создадут в Казахстане

При Министерстве образования и науки РК будет создан Студенческий совет, в который войдут активисты казахстанских вузов. Об этом сообщил глава ведомства Асхат Аймагамбетов, передает Kazpravda.kz.
"В ближайшее время будет создан Студенческий совет при МОН РК. В его состав войдут активисты казахстанских вузов, с которыми мы будем обмениваться мнениями по всем актуальным вопросам студенчества. Совет на постоянной основе будет координировать деятельность в данной сфере", - написал министр на своей странице в Facebook.
Также будет систематизирована работа комитетов по делам молодежи. Они "смогут качественно организовать студенческую жизнь, стать координирующим инструментом для раскрытия талантов".
"Важно, чтобы в каждом вузе функционировал орган студенческого самоуправления. Это может быть, к примеру, Студенческий парламент. Обучающиеся будут сами проводить выборы, голосовать за своих лидеров. Это, помимо прочего, поможет повысить их правовую и политическую культуру", - заявил глава МОН.
Планируется, что в рамках концепции студентоцентрированного обучения органы студенческого самоуправления должны напрямую участвовать в решении вопросов, касающихся студенчества. Председатели, в свою очередь, получат право участвовать в работе университетских СД (советов директоров) и влиять на повышение качества принимаемых решений в контексте самих обучающихся.
Кроме того, Аймагамбетов заявил о необходимости активно развивать студенческие волонтерские организации.
"Этот механизм на сегодняшний день работает не столь эффективно, как хотелось бы. Мы знаем, что существует большое количество инициатив, для реализации которых активистам не хватает либо опыта, либо каких-то других условий. Сильные волонтерские организации смогут оказывать поддержку в этих вопросах, - отметил министр.