Студенческое общежитие на 110 мест открыли в Астане

Общество

Здание полностью соответствует всем требованиям. Общая площадь общежития 1 525 квадратных метров.

Фото пресс-службы акимата Астаны

В канун Дня Независимости в Астане открыли новое общежитие для студентов колледжа менеджемента, бизнеса и образования. Оно рассчитано на 110 мест, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу столичного акимата.

Подобные проекты - хороший образец сотрудничества бизнеса и государства, а также отличное вложение инвестиций в будущее молодежи, отметили в городской администрации.

Так, для студентов Колледжа менеджмента, бизнеса и образования (КМБиО) построено и открыто новое общежитие со спортивным залом и бесплатным интернетом. Жилой корпус находится на территории учебного заведения. Здание полностью соответствует всем требованиям. В корпусе предусмотрены комната для отдыха, кухня, спортивный зал, душевая, медпункт, бытовая комната для стирки и сушки белья. Для обеспечения безопасности установлена система видеонаблюдения. Общая площадь общежития 1 525 квадратных метров.

По словам директора колледжа Балкии Пшеновой, здание построено с использованием механизма государственно-частного партнерства. Для этого в 2020 году между тогда еще Министерством образования и науки, АО «Финансовый центр» при МОН РК и колледжем был заключен трехсторонний договор.

«Общежитие оснащено современной мебелью, стиральными и сушильными машинами. Кухни оборудованы электроплитами, холодильниками и микроволновыми печами. Также в общежитии есть современные санузлы и душевые комнаты, камеры хранения. Студенты обеспечены местами для досуга, медкабинетом. В здании также находится спортивный зал с необходимым оборудованием и душевыми кабинами. На всех этажах и на территории колледжа установлено видеонаблюдение. Созданы условия для людей с инвалидностью», - рассказала директор колледжа.

В доме студентов есть четырехместные, шестиместные и восьмиместные комнаты. На каждом этаже за порядком следят коменданты, круглосуточно работает видеонаблюдение.

Студентка столичного колледжа менеджемента, бизнеса и образования Нургуль Исенова учится на третьем курсе, по специальности преподаватель. В новое общежитие она заселилась одной из первых месяц назад. Говорит, раньше дорога до колледжа занимала более получаса, а теперь всего 5 минут.

На сегодня в колледже обучаются 1 360 студентов, из них около 100 нуждались в жилье. Ранее для студентов колледж арендовал места в хостелах. Как отметил руководитель Управления образования города Астаны Касымхан Сенгазыев, КМБиО демонстрирует пример грамотного планирования и оказания образовательных услуг.

«Очень важно, что студенты могут жить и заниматься в теплом общежитии, находящемся на территории колледжа. Не нужно стоять на остановках и ехать потом на автобусе из хостелов, достаточно просто перейти из здания общежития в учебный корпус. Акиматом планируются меры по поддержке колледжей при строительстве таких общежитий», - отметил руководитель Управления образования Астаны.

Сейчас в столичных колледжах учатся порядка 32 тысяч человек. Акиматом разработан план мероприятий по поэтапному восполнению дефицита мест в общежитиях для студентов колледжей.

 

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