Технологии
Студент из Томска создал робота для ремонта дорог
Студент Томского политехнического университета (ТПУ) Всеволод Рачис разработал проект робота для мелкого ремонта дорожного покрытия, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу проекта "ИНО Томск".

"Всеволод Рачис работал над проектом вместе со студентами Томского университета систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР) около трех месяцев. По словам ребят, идея сделать робота-дорожника родилась у них во время поездки на автомобиле", – говорится в сообщении. Робот перемещается по дороге на колесах и ищет ямы с помощью камеры. Обнаружив повреждение дорожного покрытия, он сканирует его ультразвуковым датчиком, строит карту глубины, а потом засыпает яму специальной эмульсией.

Прототип робота был представлен на выставке Форума стратегических инициатив, который проходил на прошлой неделе на площадке ВВЦ в Москве. Рабочую модель Рачис вместе с коллегами планирует создать через год-два. По словам разработчика, робот сможет действовать на дорогах автономно. Однако, чтобы он не засыпал что-нибудь лишнее, на первом этапе при работе желательно присутствие человека.

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